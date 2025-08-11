Barcola - Rodrygo : Coup de théâtre pour le PSG !

Alexis Brunet

Cet été, Bradley Barcola fait partie des joueurs du PSG les plus demandés sur le marché des transferts. Liverpool s’intéresse beaucoup au Français en cas d’échec de la piste Alexander Isak et Paris pourrait alors foncer sur Rodrygo si l’ancien Lyonnais venait à partir. Toutefois, le Brésilien serait également dans le viseur des Reds.

Il y a quelques semaines, le Bayern Munich avait fait de Bradley Barcola sa priorité pour renforcer son aile gauche. Malheureusement pour le champion d’Allemagne, le PSG avait alors fermé la porte pour un départ de son attaquant. Toutefois, cela n’empêche pas d’autres formations d’avoir le Français dans leur viseur, puisque Liverpool s’intéresserait également au joueur de 22 ans en cas d’échec de la piste Alexander Isak.

Rodrygo pour remplacer Barcola ? Bradley Barcola n’a pas cédé aux avances du Bayern Munich, mais pourra-t-il résister à Liverpool ? Selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, le PSG aurait déjà un plan en tête si le Français venait à s’en aller. « En cas d'échec avec Alexander Isak, Liverpool devrait s'attaquer à Bradley Barcola. Dans ce cas, le PSG pourrait s'intéresser à Rodrygo. Mais Rodrygo serait très content de rester au Real Madrid. Il veut se battre pour sa place. Il est totalement concentré sur le Real Madrid. Du côté du PSG, si Bradley Barcola décide de partir et si Liverpool se jette lui, Rodrygo pourrait être une option. Toutefois, il n'y a rien de concret pour le moment. Il n'y a aucune négociation entre le PSG et Rodrygo, entre le PSG et le Real, entre Liverpool et Barcola et entre Liverpool et le PSG. »