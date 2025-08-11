Donnarumma - Chevalier : Coup de théâtre, un remplaçant surprise annoncé au PSG ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Entre Lucas Chevalier et Gianluigi Donnarumma, Luis Enrique a fait son choix. Dans l'esprit du coach parisien, l'ancien lillois fait figure de numéro un. Derrière, l'avenir est incertain pour l'Italien, mais aussi pour Matvey Safonov, qui recule dans la hiérarchie. Si certains encouragent le portier russe à partir, d'autres lui demandent de rester au PSG la saison prochaine.

Au sein d’un mercato estival déjà mouvementé, la question des gardiens au PSG reste un sujet brûlant. Après l’arrivée de Lucas Chevalier en provenance de Lille, l’avenir de Gianluigi Donnarumma reste incertain, relançant les spéculations sur la hiérarchie dans les buts. Dans ce contexte flou, Matvey Safonov, arrivé la saison dernière en tant que doublure, pourrait bien chercher une porte de sortie. Le gardien russe n’a pas caché son ouverture à un départ, dans l’objectif de retrouver du temps de jeu régulier ailleurs.

Safonov vers un départ ? Selon Football24.ru, Safonov intéresserait plusieurs clubs, dont le Spartak Moscou, prêt à lui offrir un retour au pays. Le Zenit Saint-Pétersbourg figure également parmi les prétendants crédibles, disposant des moyens financiers pour mener à bien ce transfert. Une option hors d’Europe n’est pas à exclure non plus, puisque Sovsport évoque un possible départ vers la Major League Soccer (MLS). Resté dans l’ombre de Donnarumma pendant la majeure partie de la saison, Safonov aspire à plus qu’un rôle de doublure ou de gardien de coupe. À 25 ans, il est conscient qu’il doit enchaîner les matchs pour continuer à progresser.