Donnarumma - Chevalier : Coup de théâtre, un remplaçant surprise annoncé au PSG ?

Entre Lucas Chevalier et Gianluigi Donnarumma, Luis Enrique a fait son choix. Dans l'esprit du coach parisien, l'ancien lillois fait figure de numéro un. Derrière, l'avenir est incertain pour l'Italien, mais aussi pour Matvey Safonov, qui recule dans la hiérarchie. Si certains encouragent le portier russe à partir, d'autres lui demandent de rester au PSG la saison prochaine.
Au sein d’un mercato estival déjà mouvementé, la question des gardiens au PSG reste un sujet brûlant. Après l’arrivée de Lucas Chevalier en provenance de Lille, l’avenir de Gianluigi Donnarumma reste incertain, relançant les spéculations sur la hiérarchie dans les buts. Dans ce contexte flou, Matvey Safonov, arrivé la saison dernière en tant que doublure, pourrait bien chercher une porte de sortie. Le gardien russe n’a pas caché son ouverture à un départ, dans l’objectif de retrouver du temps de jeu régulier ailleurs.
Safonov vers un départ ?
Selon Football24.ru, Safonov intéresserait plusieurs clubs, dont le Spartak Moscou, prêt à lui offrir un retour au pays. Le Zenit Saint-Pétersbourg figure également parmi les prétendants crédibles, disposant des moyens financiers pour mener à bien ce transfert. Une option hors d’Europe n’est pas à exclure non plus, puisque Sovsport évoque un possible départ vers la Major League Soccer (MLS). Resté dans l’ombre de Donnarumma pendant la majeure partie de la saison, Safonov aspire à plus qu’un rôle de doublure ou de gardien de coupe. À 25 ans, il est conscient qu’il doit enchaîner les matchs pour continuer à progresser.
Safonov va jouer les trouble-fêtes
Mais tous ne partagent pas cet avis. Pour l’agent portugais Paulo Barbosa, habitué du marché russe, Safonov ferait une erreur en quittant le PSG maintenant. « Safonov a une chance de jouer au PSG, mais il devrait attendre sereinement sa chance. Matvey est avec l’équipe depuis un an, mais il a déjà joué dans l’effectif principal. Il n’a clairement pas joué beaucoup de matchs, mais Safonov devrait se battre pour une place dans l’équipe. Matvey a besoin de jouer, mais au PSG, il doit prouver son niveau à chaque fois. Si Safonov décide de partir, il devrait être prêté, où il jouera régulièrement. À mon avis, ce serait une erreur. Matvey devrait rester au PSG ou être prêté à un autre club français, puis revenir. Il est peu probable que Donnarumma reste à Paris», a-t-il confié à RB Sport. Et si le principal concurrent de Chevalier n’était pas Safonov ?