Dembélé : L’invitation improbable loin du PSG

Connue pour son ton libre et sa créativité, Sophie-Marie Larrouy, 41 ans, est une touche-à-tout : podcasteuse, comédienne, autrice, et même passionnée de sport. L’animatrice du podcast « À bientôt de te revoir » a évoqué ses envies, notamment son ambition de recevoir quelques stars du ballon rond comme Ousmane Dembélé, joueur du PSG.
Âgée de 41 ans, Sophie-Marie Larrouy n’a jamais accueilli de sportifs dans son podcast « À bientôt de te revoir », qui compte aujourd’hui près de 132 épisodes. Une anomalie pour cette fan de handball, qui a connu quelques sélections en équipe d’Alsace et qui a aussi touché à la boxe.
Dembélé invité à un podcast
Quant à savoir quel sportif elle aimerait questionner, sa réponse a fusé. Lors d’un entretien accordé à L’Equipe, Larrouy a cité le nom d’Ousmane Dembélé, la star du PSG. Il faut dire que l'international français présente une personnalité attachante, qui en fait l'un des joueurs les plus appréciés.
« On m'a dit qu'il était trop sympa »
« Je n'ai jamais interviewé de sportifs dans mon podcast À bientôt de te revoir. Mais dans ma liste, il y a Ousmane Dembélé. On m'a dit qu'il était trop sympa » a déclaré Larrouy ce lundi. De quoi ravir son mari, décrit comme un grand fan du PSG dans cette interview, et notamment de Désiré Doué.