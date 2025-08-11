Dembélé : L’invitation improbable loin du PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Connue pour son ton libre et sa créativité, Sophie-Marie Larrouy, 41 ans, est une touche-à-tout : podcasteuse, comédienne, autrice, et même passionnée de sport. L’animatrice du podcast « À bientôt de te revoir » a évoqué ses envies, notamment son ambition de recevoir quelques stars du ballon rond comme Ousmane Dembélé, joueur du PSG.

Âgée de 41 ans, Sophie-Marie Larrouy n’a jamais accueilli de sportifs dans son podcast « À bientôt de te revoir », qui compte aujourd’hui près de 132 épisodes. Une anomalie pour cette fan de handball, qui a connu quelques sélections en équipe d’Alsace et qui a aussi touché à la boxe.

Dembélé invité à un podcast Quant à savoir quel sportif elle aimerait questionner, sa réponse a fusé. Lors d’un entretien accordé à L’Equipe, Larrouy a cité le nom d’Ousmane Dembélé, la star du PSG. Il faut dire que l'international français présente une personnalité attachante, qui en fait l'un des joueurs les plus appréciés.