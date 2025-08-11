Dembélé : Le PSG jaloux ? Le verdict tombe !

Alexis Brunet

Avec sa saison stratosphérique, Ousmane Dembélé est le principal prétendant au Ballon d’or. Le club de la capitale fait d’ailleurs corps derrière son attaquant pour qu’il s’empare de la prestigieuse récompense et cela pourrait rendre jaloux certains autres Parisiens, qui pourraient prétendre au titre. Toutefois, le champion de France affirme qu’il n’y aurait aucune tension dans son vestiaire à ce sujet.

Dernièrement, la liste des 30 nommés pour le Ballon d’or a été dévoilée et on y retrouve du très beau monde. Erling Haaland ou bien Kylian Mbappé sont bien là, tout comme Viktor Gyökeres, mais également neuf joueurs du PSG. Le club de la capitale a placé toute son équipe type à l’exception de sa charnière centrale composée de Marquinhos et Willian Pacho.

Dembélé est le grand favori D’ailleurs, le 22 septembre prochain, il y a de grandes chances pour que cela soit un joueur du PSG qui remporte le Ballon d’or. Le favori se nomme Ousmane Dembélé, qui a réalisé une très belle saison, autant d’un point de vue collectif qu’individuel, en finissant meilleur buteur du club de la capitale (35 buts et 16 passes décisives).