Zidane à Paris, le secret est révélé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris en 2024, Zinédine Zidane avait marqué les esprits en descendant avec détermination les marches d’une station de métro parisienne, torche à la main. Ce décor n’était pas celui d’une station ordinaire. Nichée derrière une porte discrète de la Porte des Lilas, une station « fantôme » a servi de décor à cette séquence mémorable.

Les téléspectateurs de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 se souviennent de l’image : Zinédine Zidane descendant d’un long escalier, torche olympique à la main, avant d’acheter un ticket à un guichetier médusé. Ce décor n’était pas celui d’une station ordinaire, mais d’un lieu secret du métro parisien, soigneusement tenu à l’écart du grand public.

Un lieu bien caché En réalité, la scène a été tournée à la station « fantôme » de la Porte des Lilas (19ème arrondissement de Paris), fermée aux voyageurs et utilisée exclusivement pour les tournages de films, clips et publicités. Cachée derrière une porte discrète du terminus de la ligne 3 bis, elle abrite encore la rame MF67 à la livrée vert jade, symbole d’un métro parisien d’un autre temps. C’est précisément ce décor que Thomas Jolly, directeur artistique de la cérémonie, voulait pour donner à la séquence une authenticité forte.