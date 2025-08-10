Zidane à Paris, le secret est révélé

Lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris en 2024, Zinédine Zidane avait marqué les esprits en descendant avec détermination les marches d’une station de métro parisienne, torche à la main. Ce décor n’était pas celui d’une station ordinaire. Nichée derrière une porte discrète de la Porte des Lilas, une station « fantôme » a servi de décor à cette séquence mémorable.
Les téléspectateurs de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 se souviennent de l’image : Zinédine Zidane descendant d’un long escalier, torche olympique à la main, avant d’acheter un ticket à un guichetier médusé. Ce décor n’était pas celui d’une station ordinaire, mais d’un lieu secret du métro parisien, soigneusement tenu à l’écart du grand public.
Un lieu bien caché
En réalité, la scène a été tournée à la station « fantôme » de la Porte des Lilas (19ème arrondissement de Paris), fermée aux voyageurs et utilisée exclusivement pour les tournages de films, clips et publicités. Cachée derrière une porte discrète du terminus de la ligne 3 bis, elle abrite encore la rame MF67 à la livrée vert jade, symbole d’un métro parisien d’un autre temps. C’est précisément ce décor que Thomas Jolly, directeur artistique de la cérémonie, voulait pour donner à la séquence une authenticité forte.
Zidane dans un faux métro
« Thomas Jolly tenait à avoir la rame iconique, la MF67, avec la couleur vert jade et le loqueteau qui se lève pour ouvrir les portes. Ils sont emblématiques du métro et parlent à l’imaginaire du monde entier. Il ne voulait pas de rame moderne. Ce look est très utile pour les films d’époque, mais c’est une station caméléon, entièrement aménageable si besoin La séquence avait été tournée au mois de juin. Nous étions quatre à être dans la confidence et le secret a été bien gardé jusqu’au bout » a confié Karine Lehongre-Richard, la « Mme Cinéma » de la RATP, lors d'un entretien accordé au Parisien ce samedi.