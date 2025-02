Surprise, l'événement sportif le plus suivi de 2024 n’est pas les Jeux Olympiques de Paris

La rédaction

2024 aura été une année mémorable pour les amateurs de sport en tout genre. De nombreux événements d’envergure se sont tenus aux quatre coins du globe, certains suivis par des millions de personnes. Et contre toute attente, un événement a fait mieux que les JO de Paris en matière d'audience et de suivi sur les réseaux.

De la cérémonie d’ouverture à l’organisation des épreuves, en passant par le fonctionnement des transports en commun tout au long de l’événement… Les Jeux olympiques d’été de Paris 2024 sont loin d’avoir été l’échec que certains redoutaient. Autre preuve de son succès : l’événement a enregistré des audiences records à la télévision et des millions d’interactions sur les réseaux. Pour autant, selon un rapport de ExpressVPN, un fournisseur VPN qui a analysé les données relatives au suivi des différentes compétitions de l’année passée, il ne s’agit pas de l’événement sportif le plus suivi de 2024.

L’Euro 2024 en tête, la petite reine en troisième position

Après analyse de l’audience mondiale cumulée à la télévision et sur les plateformes de streaming, ainsi que de l’impact sur les réseaux sociaux, la première position est en réalité occupée par l’Euro 2024. Organisée en Allemagne du 14 juin au 14 juillet 2024, la compétition a enregistré une audience de plus de 5 milliards de téléspectateurs. Sans surprise, la finale opposant l’Angleterre à l’Espagne a été le moment le plus suivi du tournoi, avec un pic d’audience de 24,2 millions sur les chaînes d’outre-Manche (BBC et ITV).

Les Jeux Olympiques de Paris 2024 arrivent sur la deuxième marche du podium, avec plus de 3 milliards de téléspectateurs uniques, toutes plateformes confondues (TV et streaming). L’excellente couverture de certaines plateformes, à l’image de Max en Europe, a largement contribué à ce succès. On parle notamment de 7 milliards de minutes de contenu diffusé sur Discovery+ et Max, le tout accompagné de milliers de nouveaux abonnements. Parce que le monde tourne aussi beaucoup autour des réseaux sociaux, l’événement a cumulé 8,5 milliards d’engagements… et ce sur une semaine uniquement. À titre de comparaison, c’est 40% d’interactions en plus que l’ensemble des JO de Tokyo 2020.

Mais alors, quelle compétition peut se targuer de talonner ces deux géants ? Cocorico, la troisième place revient au Tour de France 2024, avec une audience mondiale de 3,5 milliards de spectateurs. Si l’emblématique boucle française a bien moins fait parler d’elle que les JO de Paris et l’Euro 2024 sur les réseaux, sa présence numérique n’en reste pas moins saluable, avec 20% d’interactions en plus sur X, Facebook et Instagram.

Le cricket en fanfare, le ballon rond domine

La présence des JO de Paris à la deuxième place n’est pas la seule surprise du classement. Avec 2,6 milliards de spectateurs, la Coupe du Monde ICC T20 de cricket arrive quatrième. Un chiffre impressionnant qui s’explique entre autres par une base de fans importante au Pakistan, en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Royaume-Uni, et au Canada. Et quelque chose nous dit que la prochaine édition pourrait atteindre de nouveaux sommets.

Plus généralement, 2024 aura été une année record pour les compétitions footballistiques. Preuve en est, en plus de l’Euro 2024, trois autres tournois majeurs figurent dans le top 10 dressé par ExpressVPN : la Coupe d’Afrique des Nations (7e), la Ligue des champions de l’UEFA (8e) et la Copa América (9e). La CAN 2024 affiche une audience cumulée de plus de 1,4 milliard de téléspectateurs. La finale de la Ligue des Champions, opposant le Borussia Dortmund au Real Madrid, a quant à elle été suivie par 450 millions de personnes.

Les Jeux olympiques d’été de Los Angeles feront-ils aussi bien ? Réponse en 2028.

Les 10 événements sportifs les plus regardés de 2024

1. UEFA Euro 2024

2. Jeux Olympiques d’été de Paris 2024

3. Tour de France 2024

4. Coupe du Monde ICC T20 2024

5. Open d’Australie 2024

6. Wimbledon 2024

7. Coupe d’Afrique des Nations 2024

8. Ligue des champions de l’UEFA 2024

9. Copa América 2024

10. Super Bowl LVIII

Source : Les plus grands événements sportifs : ce que tout le monde a regardé en 2024