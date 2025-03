Griezmann remplace Messi, c'est historique !

Alexis Brunet

À 34 ans, Antoine Griezmann est l’une des légendes de la Liga et encore un peu plus depuis ce samedi. En effet, le Français vient tout simplement d’atteindre les 521 matches dans le championnat espagnol, ce qui fait de lui le joueur étranger le plus capé de l’histoire, devant un certain Lionel Messi.

Il y a quelque temps, Antoine Griezmann a décidé d’arrêter sa carrière en équipe de France, mais l’attaquant continue à sévir en Liga. Ce samedi, il a d’ailleurs été une nouvelle fois titularisé par Diego Simeone en championnat face à l’Espanyol Barcelone.

Griezmann entre dans l’histoire

Une titularisation qui n’a rien d’anecdotique, puisqu’Antoine Griezmann totalise désormais 521 matches en Liga. Un chiffre fou qui fait de lui l’étranger le plus capé du championnat. Le Français aura l’occasion d’améliorer son record pendant plus d’un an encore, puisqu’il est sous contrat jusqu’au 30 juin 2026 avec l’Atlético de Madrid.

Griezmann passe devant Messi

En plus de devenir seule recordman du nombre d’apparitions en Liga, Antoine Griezmann a également dépassé une légende du football. En effet, jusqu’à ce samedi, le Français partageait ce record avec Lionel Messi qui aura donc fait 520 apparitions sous les couleurs du FC Barcelone en championnat, de 2004 à 2021. Le champion du monde 2018 a, lui, atteint ce chiffre fou grâce à deux passages à l’Atlético de Madrid, ainsi que des aventures à la Real Sociedad et au Barça.