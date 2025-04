F1 : L’immense déception vécue par Pierre Gasly

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le 23 mars dernier, en Chine, c’est Oscar Piastri qui remportait le deuxième Grand Prix de la saison de Formule 1, devançant Lando Norris et George Russell. Pour ce qui est des pilotes français, Pierre Gasly a lui franchi la ligne d’arrivée à la 11ème place. Mais ça, c’était avant de se faire disqualifier. De quoi provoquer une immense déception chez le pilote Alpine.

Après avoir terminé 11ème en Australie en ouverture de cette saison 2025 de Formule 1, Pierre Gasly se présentait en Chine avec l’espoir de faire mieux au volant de son Alpine. Au final, le pilote français n’a pu réussi à rentrer dans les points, franchissant ainsi une nouvelle fois la ligne d’arrivée à la 11ème place lors du deuxième Grand Prix de la saison. Mais voilà que le résultat de Gasly n’a finalement pas été comptabilisé. En effet, quelques heures après la course, la FIA a disqualifié 3 pilotes, Charles Leclerc, Lewis Hamilton et donc Pierre Gasly, en raison d’une non-conformité avec leur monoplace.

« C’était évidemment décevant d’être disqualifié »

Dans des propos rapportés par AutoHebdo, Pierre Gasly est revenu sur sa disqualification en Chine. Et forcément, le pilote Alpine n’a pu cacher sa déception : « Après deux premières courses riches en défis malgré les opportunités, j’ai hâte de retrouver la piste pour la première triplette de l’année. C’était évidemment décevant d’être disqualifié à Shanghai pour une non-conformité technique, d’autant que nous étions aux portes du top dix ».

« Notre but est toutefois de rebondir ce week-end au Japon »

Désormais, Pierre Gasly va chercher à rebondir après cette désillusion. Et le Français en aura l’occasion dès ce dimanche après le 3ème Grand Prix de la saison au Japon. « Notre but est toutefois de rebondir ce week-end au Japon, un pays que je connais très bien, et que j’adore depuis mon passage en Super Formula. Suzuka est l’un des plus beaux circuits de Formule 1, et les ‘S’ du premier secteur forment l’un des meilleurs enchaînements du calendrier. C’est un défi technique et rapide qui met vraiment à l’épreuve la voiture et les pilotes. Les fans japonais sont également uniques, ce qui rend l’événement encore plus spécial », a poursuivi Gasly.