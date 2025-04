«Un rêve» : Ousmane Dembélé en grand danger ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'une saison très impressionnante, Ousmane Dembélé pourrait faire partie des principaux candidats au Ballon d'Or si jamais je le PSG allait loin en Ligue des champions. Cependant, d'autres joueurs rêvent également de glaner la plus prestigieuse récompense individuelle du monde.

Depuis que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont quitté l'Europe, la course au Ballon d'Or est beaucoup plus serrée comme en témoigne la victoire de Rodri lors de la dernière édition au coude-à-coude avec Vinicius Junior. Et cette année encore, cela s'annonce très indécis puisqu'en l'absence de compétition internationale, la Ligue des champions pourrait faire la différence.

Dembélé en course le Ballon d'Or ?

Dans cette optique, un joueur pourrait bien se distinguer : Ousmane Dembélé. Auteur de 32 buts en 40 apparitions, le numéro 10 du PSG est métamorphosé, au point de s'imposer comme l'un des favoris au Ballon d'Or, à condition évidemment, que le club de la capitale aille loin en Ligue des Champions. Evidemment, l'ancien joueur du Stade Rennais n'est pas seul en course puisque Kylian Mbappé, Lamine Yamal ou encore Raphinha auront leur mot à dire en cas de beau parcours européens. Mais ce n'est pas tout.

Saka en rêve également !

De retour de blessure, Bukayo Saka a également l'occasion d'aller loin en Ligue des champions si jamais Arsenal s'impose contre le Real Madrid et poursuit son parcours européen. Présent en conférence de presse en marge de ce choc entre les Gunners et le club merengue, l'ailier anglais a d'ailleurs confirmé qu'il s'agissait de son rêve : « Le ballon d'Or est un rêve mais mon objectif est de gagner des titres avec Arsenal. Je travaille simplement dur pour donner le meilleur de moi-même pour mon équipe. Tous les trophées individuels qui viendront, je les accepterai ». Autrement dit, Ousmane Dembélé est prévenu, la concurrence s'annonce rude dans la course au Ballon d'Or.