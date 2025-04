OM : Benatia a choqué un gamin !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Dernièrement, l'OM a publié une vidéo qui a fait énormément parler. On a pu y voir Medhi Benatia annoncer à Samy Bedja, âgé de seulement 14 ans, qu'il allait participer à l'entraînement avec les professionnels. Une proposition a visiblement quelque peu décontenancé le crack de l'OM.

Et si le prochain phénomène de l'OM était âgé de 14 ans ? Inconnu encore du grand public, Samy Bedja a dernièrement fait parler de lui. La raison ? Une vidéo diffusée par le club phocéen où Medhi Benatia lui annonce qu'il va s'entrainer avec les pros. Une séquence sur laquelle est revenu Lassad Hasni, directeur du centre de formation de l'OM, dévoilant au passage la réaction de Bedja.

« C'est vrai ce qu'il vient de me dire ? »

« Sur la séquence que vous évoquez, je marche à ses côtés après sa discussion avec Medhi Benatia, vous savez ce que m'a dit le gamin ? "C'est vrai ce qu'il vient de me dire?" (rire) », a révélé Lassad Hasni concernant Samy Bedja, visiblement sous le choc parce ce que Medhi Benatia venait de lui annoncer.

« On souhaitait valoriser son travail »

Le directeur du centre de formation de l'OM a ensuite ajouté : « Je lui ai confirmé en lui expliquant qu'on souhaitait valoriser son travail. On ne les lâche pas dans la nature. Le formateur, c'est ça. Ce n'est pas quelqu'un qui est devant ou derrière, mais à côté. On donne la main et on accompagne ».