L’OM tente un pari à 1M€

Alexis Brunet

L’OM se met au vert. Ce mardi, le club phocéen prend la direction de Rome pendant plusieurs jours pour préparer au mieux la rencontre face à Brest. Après la rencontre face aux Bretons, les hommes de Roberto De Zerbi reviendront dans la capitale italienne. L’opération pourrait durer jusqu’à la fin de la saison, et, si c’est le cas, cela pourrait coûter 1M€ aux dirigeants marseillais.

La rencontre face à Brest dimanche prochain est plus important que jamais pour l’OM. Pour preuve, le club phocéen a décidé de partir pour une mise au vert de plusieurs jours du côté de Rome. Plus globalement, cette décision a été prise pour se concentrer au maximum sur l’objectif de fin de saison du club phocéen : la qualification en Ligue des champions.

Une opération à 1M€ pour l’OM ?

D’après les informations de L’Équipe, l’OM restera jusqu’à dimanche du côté de Rome, puis reviendra à Marseille pour le match face à Brest. Les Marseillais repartiront ensuite dans la capitale italienne et un point sera fait le 4 mai pour prolonger ou non le voyage. Une opération qui pourrait d’ailleurs s’avérer coûteuse pour les finances marseillaises, car si cela dure plus d’un mois, cela pourrait coûter environ 1M€. L’espoir du pactole lié à la Ligue des champions pourrait convaincre les dirigeants phocéens de tenter le coup.

Une idée validée par les cadres

Pour valider une telle décision, Roberto De Zerbi a forcément dû avertir son vestiaire et, selon les informations de L’Équipe, ce choix n’a pas plu à tout le monde. Toutefois, les cadres l'ont validé et les Marseillais seraient tous solidaires. Ces derniers devraient d’ailleurs être accompagnés par Medhi Benatia qui a prévu de venir, tout comme Pablo Longoria qui devrait passer quelques jours.