OM : Accord annoncé avec un milliardaire américain ?

Axel Cornic

Pour la deuxième saison consécutive, l’Olympique de Marseille risque de ne pas se qualifier pour la Ligue des Champions, ce qui serait une véritable catastrophe. Pour éviter ce risque, Roberto De Zerbi a décidé d’organiser une énorme mise au vert qui pourrait aller jusqu’à la fin de la saison et ça va se passer très loin de Marseille, puisque lui et son équipe seraient attendus du côté de Rome.

Alors qu’il ne reste que quatre journées avant la fin de la Ligue 1, la pression est à son maximum à l’OM. La défaite face à l’AS Monaco (3-0) a mis le feu aux poudres et même la victoire contre Montpellier (5-1) et le retour à la deuxième place derrière le PSG, n’a en rien calmé les choses. Ainsi, Roberto De Zerbi a décidé de sortir les grands moyens pour éviter un terrible échec qui pourrait plomber son projet dès la première année.

« On a décidé que passer quelques semaines ensemble nous permettrait de se préparer au mieux pour la suite »

Ces derniers jours, plusieurs sources ont annoncé que l’OM devrait quitter la Commanderie et Marseille, pour une mise au vert qui pourrait durer jusqu’à la fin de la saison. Présent en conférence de presse, Roberto De Zerbi l’a confirmé, en expliquant notamment : « Avec Pablo (Longoria) et Medhi (Benatia), on a décidé que passer quelques semaines ensemble nous permettrait de se préparer au mieux pour la suite ». Direction Rome donc, avec La Gazzetta dello Sport qui a dévoilé tous les détails de cette escapade italienne.

L’OM chez un club de troisième division italienne

Les joueurs et le staff de l’OM devrait ainsi séjourner à l’Hôtel Cavalieri Hilton, établissement cinq étoiles de la périphérie proche de Rome qui possède toutes les commodités nécessaires. Mais pour s’entraîner, les Marseillais vont pouvoir profiter des installations toutes neuves du Roma City FC, club de Serie D, qui se trouvent à une distance d’une trentaine de kilomètres. Selon La Gazzetta, ceci a été rendu possible par un accord trouvé avec Tonino Doino, magnat italo-américain qui a accepté de prêter le Riano Athletic Center au club détenu par son compatriote, Franck McCourt.