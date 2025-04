F1 - Verstappen : Red Bull abandonne !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il s’élançait depuis la pole position, Max Verstappen a écopé de cinq secondes de pénalités dimanche lors du Grand Prix d’Arabie Saoudite, pour être sorti de la piste dans le premier virage. Si Christian Horner avait contesté cette sanction avec des images à l'appui, Red Bull a finalement décidé de ne pas exercer son droit de révision.

En s’imposant pour la troisième fois de la saison dimanche lors du Grand Prix d’Arabie Saoudite, Oscar Piastri a pris la tête du classement pilotes, avec 10 points d’avance sur son coéquipier, Lando Norris. Une course que l’Australien a dominé de bout en bout, en prenant le meilleur sur Max Verstappen dès le départ, lui qui s’élançait pourtant depuis la pole position.

« A la corde du virage, Max est devant »

Oscar Piastri s’est porté à la hauteur du Néerlandais dès le premier virage et ce dernier est sorti de la piste en tentant de lui résister. Les commissaires ont alors sanctionné Max Verstappen de cinq secondes pénalités, qu’il a purgé lors de son premier arrêt au stand. Une sanction injuste pour Christian Horner, qui s’est présenté face aux médias avec des images à l’appui afin de contester une décision qu’il jugeait « très sévère. »

Red Bull ne contestera pas la pénalité de Verstappen

« Nous n’avons pas rendu la position parce que nous ne pensions pas qu’il avait fait quelque chose de mal. Vous pouvez clairement voir qu’à la corde du virage, Max est devant et au regard les règles d’engagement dont nous avons discuté précédemment, c’est une décision très sévère. Si nous avions abandonné la position, nous nous serions retrouvés dans l’air sale et nous aurions reculé, ce qui risquait de poser des problèmes avec George (Russell). La meilleure chose à faire à ce moment-là était d’accepter la pénalité, de baisser la tête et de continuer à avancer », a expliqué Christian Horner. Toutefois, Red Bull a finalement décidé de ne pas aller plus loin. D’après les informations de Motorsport.com, l’écurie autrichienne a confirmé qu'elle n’exercera pas son droit de révision après la pénalité infligée par les commissaires à Max Verstappen.