F1 - Hamilton : Le règlement de comptes avec Verstappen !

Pierrick Levallet

Max Verstappen pensait renouer avec la victoire en Arabie Saoudite ce dimanche. Mais finalement contraint de purger une pénalité, le pilote de Red Bull a vu Oscar Piastri terminer devant lui. L’Australien, grâce à son 3e succès de la saison, creuse un peu plus l’écart avec le Néerlandais au classement général de la F1. McLaren estime d’ailleurs que Max Verstappen aurait dû céder la tête s’il ne voulait pas s’exposer à une sanction et voir le Grand Prix d’Arabie Saoudite lui échapper.

«Je pense que le cas de Verstappen est très clair»

« En toute honnêteté, la situation au virage 1 était très serrée entre Oscar et Verstappen. Mais vous savez que la F1 est un sport où les marges sont minces, et cette fois, Oscar, grâce à un excellent départ sur la grille et à sa position à l’intérieur du virage 1, légèrement devant Max, a pu maintenir la voiture dans les limites de la piste » a d’abord expliqué Andrea Stella dans des propos rapportés par NextGen-Auto. Le directeur de McLaren a ensuite donné la situation entre Lando Norris et Lewis Hamilton à Bahreïn en exemple pour régler ses comptes avec Max Verstappen.

«Cela ne devrait pas créer de controverse»

« Il a donc pris le dessus et, évidemment, dans cette situation, il est impossible de dépasser hors piste. Je pense que le cas de Verstappen est très clair et, comme avec Lando à Bahreïn, vous vous souviendrez que nous avons réalisé que nous dépassions Hamilton hors piste. Même si Hamilton nous a fait sortir de la piste, nous avons simplement demandé au pilote de lui rendre sa position. Je pense donc que c’est clair. Cela ne devrait pas créer de controverse » a ajouté Andrea Stella.