F1 : Verstappen passe aux aveux, personne ne l'a vu venir !

Ce dimanche, Max Verstappen a terminé deuxième du Grand Prix d’Arabie Saoudite derrière Oscar Piastri (McLaren). Le quadruple champion du monde a réalisé un grand week-end, marqué par une performance déjà iconique en qualifications. A l’issue de la course à Djeddah, le Néerlandais de Red Bull s’est dit très heureux et surpris de sa performance.

Connaissant un début de saison moins étincelant que les années précédentes, Max Verstappen doit hausser le ton. Déjà vainqueur du Grand Prix du Japon il y a plusieurs semaines, le quadruple champion du monde a retrouvé des sensations ce week-end en Arabie Saoudite. Malgré des essais libres compliqués, « Super Max » s’est démarqué en qualifications, en obtenant une pole position pourtant promise à Oscar Piastri. Coupable d’une petite erreur le lendemain qui lui aura coûté la première place en raison d’une pénalité de cinq secondes, Max Verstappen a néanmoins apprécié sa prestation.

« Vendredi, c’était très, très compliqué »

« Oui. J’ai été très agréablement surpris, pour être honnête, parce que vendredi, c’était très, très compliqué. Peu importe ce que je faisais au volant ou dans la gestion des pneus, ils s’effondraient. La voiture était bien plus agréable ensuite. Il y avait toujours des limites, mais c’était beaucoup plus prometteur. Et en fait, à un moment, quand j’ai recommencé à creuser l’écart, j’ai été surpris – positivement surpris », a ainsi confié le pilote néerlandais dans des propos relayés par Next-Gen Auto.

« Il faut encore qu’on progresse là-dessus »

Max Verstappen poursuit, affirmant que Red Bull doit capitaliser sur cette belle performance à Djeddah afin de mieux enchaîner sur cette saison 2025 : « Il faut quand même rester prudents parce que ce circuit a peu de dégradation, et on sait que sur des pistes avec plus de dégradation, on souffre davantage. Il faut encore qu’on progresse là-dessus. Mais les changements que nous avons faits vendredi ont fonctionné. Donc je suis très content de ça », conclut le pilote de 27 ans.