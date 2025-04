F1 : Lewis Hamilton «amoureux» d'une femme mariée !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'un nouveau week-end compliqué avec une septième place en Arabie Saoudite, Lewis Hamilton a pu se consoler en croisant la star américaine Jennifer Lopez dans le paddock de Djeddah. Le septuple champion du monde reconnaissait même il y a quelques mois qu'il était «amoureux» de la célèbre chanteuse quand il était plus jeune. A l'époque où elle était mariée avec Ben Affleck.

Bien qu'au cœur du transfert du siècle, Lewis Hamilton ne connait pas début évident au volant de sa Ferrari. En dehors de sa victoire lors de la course sprint en Chine, le Britannique semble en grande difficulté et ne parvient pas à maitriser sa nouvelle monoplace. Une situation qui commence à devenir inquiétante.

Lewis Hamilton - Jennifer Lopez, les retrouvailles

Néanmoins, Lewis Hamilton a pu se consoler brièvement ce week-end avec le passage de Jennifer Lopez dans le paddock. La star américaine connaît déjà le septuple champion du monde est elle est d'ailleurs apparue dans le garage Ferrari en sa compagnie. De quoi surement rappeler de bons souvenirs à Lewis Hamilton. L'an dernier, le pilote Ferrari racontait d'ailleurs sa première rencontre avec Jennifer Lopez. « Je lui ai dit combien je l’aimais », se remémorait le Britannique, rappelant toutefois qu'elle « est mariée ! » C'était effectivement le cas puisque Jennifer Lopez était alors en couple avec l'acteur américain Ben Affleck. « J’étais amoureux d’elle quand j’étais jeune, elle est vraiment très belle. Batman (l’un des rôles phares de Ben Affleck, ndlr) n’était pas là, j’ai tenté ma chance », confiait également Lewis Hamilton qui ne risque plus d'être embêté par Batman. Jennifer Lopez et Ben Affleck ont effectivement divorcé l'année dernière.

Une consolation dans un week-end difficile

La visite de Jennifer Lopez était d'ailleurs probablement le meilleur moment du week-end pour Lewis Hamilton qui a encore connu un résultat décevant. Septième à Djeddah, le pilote britannique n'a pas caché sa déception et son inquiétude face à son incapacité à dompter sa Ferrari : « Encore une fois, je n’ai pas de réponse à vous donner, non. Il n’y a rien. J’ai du mal à sentir la voiture sous moi, mais rien de particulier. C’est juste qu’il n’y a rien qui me permette de dire : "Tiens, voilà le problème". Pour l’instant, il n’y a pas de solution. C’est comme ça que ça va se passer pour le reste de l’année. Ça va être douloureux ».