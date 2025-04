F1 : Bagarre avec Lewis Hamilton, «c’était intense» !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En difficulté depuis le début de saison chez Ferrari, Lewis Hamilton a une nouvelle fois été battu par son coéquipier Charles Leclerc. En terminant troisième du Grand Prix d’Arabie Saoudite ce dimanche, le Monégasque a offert un premier podium à l’écurie italienne cette saison. Loin devant Hamilton, ce dernier a affirmé qu’il avait vécu une course intense à Djeddah.

La bagarre entre Lewis Hamilton et Charles Leclerc tourne clairement à l’avantage du Monégasque. Alors que le septuple champion du monde a connu un week-end très compliqué en Arabie Saoudite, ponctué par une septième place à l’arrivée, le Monégasque lui, a offert le premier podium de la saison à Ferrari, avec une belle troisième place.

Hamilton en galère chez Ferrari

Déjà à l’issue des qualifications ce samedi, Lewis Hamilton ne se faisait pas d’illusions quant à sa performance en course. « Comme toujours, les qualifications ont été difficiles. Je n’étais nulle part de tout le week-end – 13e je crois dans presque toutes les séances – donc, honnêtement, je suis reconnaissant d’avoir atteint la Q3 et d’avoir terminé septième. Un dernier tour pas spectaculaire, mais j’ai progressé tout le week-end », expliquait-il. De son côté, Leclerc s’est dit très fier de sa plus belle prestation de la saison.

Leclerc : « C’était plus intense dans la voiture ! »

« En qualifications, on n’a pas réussi à extraire le maximum de la voiture. Je suis très heureux de la course car on a réussi à extraire le maximum, je suis très fier de ce qu’on a réussi à faire, et on doit améliorer la voiture. Il était très calme, très relax, et c’était plus intense dans la voiture ! On a une très bonne relation, et on peut le voir en piste maintenant donc je suis très content de cela. On doit continuer à tout donner, et les évolutions devraient arriver bientôt pour améliorer la voiture », a ainsi confié le Monégasque dans des propos rapportés par Next-Gen Auto.