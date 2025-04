F1 - Transfert de Verstappen : L'annonce choc de Lando Norris !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que Max Verstappen dispose d'une clause dans son contrat pour quitter Red Bull en cas de mauvaises performances de sa Red Bull, Lando Norris évoque l'hypothèse d'une saison blanche de son rival en 2026. Une option qui circulerait dans le paddock depuis plusieurs semaines.

L'avenir de Max Verstappen est clairement le sujet brûlant dans le paddock de Formule 1. Et pour cause, c'est maintenant officiel que le quadruple champion du monde dispose d'une clause de performance dans son contrat avec Red Bull, qui court jusqu'en 2028. Autrement dit, si jamais l'écurie autrichienne ne parvient pas à lui offrir une monoplace capable de lutter pour le titre, et Néerlandais pourra alors partir. Interrogé sur l'avenir de son grand rival, Lando Norris estime même que Max Verstappen pourrait prendre une sabbatique en 2026.

Verstappen absent en 2026 ?

« Je ne sais pas avec Max, je dirais qu’il est différent de la plupart d’entre nous. Max veut arriver, gagner et montrer qu’il est le meilleur avant de rentrer à la maison, c’est son attitude, que je respecte et apprécie. On ne sait jamais, il a aussi dit à plusieurs reprises qu’il voulait courir dans d’autres catégories et Max veut profiter de la vie. Il n’est pas là pour essayer de rester dans les mémoires. Max peut faire ce qu’il veut, je le respecte », estime le pilote McLaren dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com.

Pour Montoya, c'est terminé entre Red Bull et Verstappen

Ce serait évidemment un énorme coup de tonnerre pour Max Verstappen. D'ailleurs, Juan Pablo Montoya assurait récemment que l'aventure du Néerlandais chez Red Bull touchait à sa fin : « Si j’étais Max, je serais inquiet. Il y a six mois, il aurait pu demander n’importe quelle somme pour aller n’importe où, et les gens l’auraient payée. Avec la façon dont Red Bull fonctionne actuellement, il pourrait aller voir Toto et lui dire : "Écoute, je suis prêt à accepter moins que ce qui était prévu (en 2024) pour conduire ta F1". Est-il prêt à faire ça ? C’est en tout cas le début de la fin pour Max Verstappen chez Red Bull. C’est sûr. Mais d’une certaine manière, Max a eu la chance d’être au volant de la meilleure voiture ». Quoi qu'il en soit, l'avenir du quadruple champion du monde continuera à faire parler en F1.