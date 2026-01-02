Transfert à l'OM : C'est terminé, il fond en larmes !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A l'Olympique de Marseille, une pépite a filé sous le nez des dirigeants en place à l'époque des faits, soit en 2020. Eliesse Ben Seghir n'était pas encore l'international marocain passé par l'AS Monaco qu'il est aujourd'hui. Ce fut un talent du football français qui devait signer à l'OM jusqu'à la douloureuse interdiction de ses parents.

En 2020, l'année de la crise sanitaire liée au Covid-19, Eliesse Ben Seghir vivait une désillusion sportive en parallèle de la pandémie. En effet, sur le point de quitter le SC Cogolinois, le natif de Gassin devait signer à l'Olympique de Marseille. Néanmoins, une intervention familiale a rebattu les cartes et a plongé l'international marocain dans une tristesse importante.

«J'ai pleuré quand on m'a dit que je n'allais pas à l'OM» Au détour d'une interview avec Afrikick Media, Eliesse Ben Seghir n'a pas dissimulé le fait d'avoir pleuré après l'échec de sa signature à l'OM. « Pourquoi ça ne s'est pas fait avec Marseille ? Franchement, même aujourd'hui je ne saurais même pas l'expliquer. J'ai pleuré quand on m'a dit que je n'allais pas à l'OM ».