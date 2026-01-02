Transfert à l'OM : C'est terminé, il fond en larmes !

A l'Olympique de Marseille, une pépite a filé sous le nez des dirigeants en place à l'époque des faits, soit en 2020. Eliesse Ben Seghir n'était pas encore l'international marocain passé par l'AS Monaco qu'il est aujourd'hui. Ce fut un talent du football français qui devait signer à l'OM jusqu'à la douloureuse interdiction de ses parents.
En 2020, l'année de la crise sanitaire liée au Covid-19, Eliesse Ben Seghir vivait une désillusion sportive en parallèle de la pandémie. En effet, sur le point de quitter le SC Cogolinois, le natif de Gassin devait signer à l'Olympique de Marseille. Néanmoins, une intervention familiale a rebattu les cartes et a plongé l'international marocain dans une tristesse importante.
«J'ai pleuré quand on m'a dit que je n'allais pas à l'OM»
Au détour d'une interview avec Afrikick Media, Eliesse Ben Seghir n'a pas dissimulé le fait d'avoir pleuré après l'échec de sa signature à l'OM. « Pourquoi ça ne s'est pas fait avec Marseille ? Franchement, même aujourd'hui je ne saurais même pas l'expliquer. J'ai pleuré quand on m'a dit que je n'allais pas à l'OM ».
«Ils pensaient que Marseille n'était pas le meilleur endroit pour moi»
Engagé avec les Lions de l'Atlas à domicile pour cette Coupe d'Afrique des nations, Eliesse Ben Seghir a expliqué les dessous du coup de tonnerre avec cette non signature à l'OM pour une arrivée à l'AS Monaco plutôt. « Quand j'ai fait ce choix (ndlr d'aller à Monaco) aussi pour ma famille qui a voulu choisir la sécurité avant tout. Ils pensaient que Marseille n'était pas le meilleur endroit pour moi pour évoluer. Que j'étais encore jeune. J'ai écouté ma famille, mais j'ai pleuré ».