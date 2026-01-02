Kylian Mbappé : Après le drame, un joueur de son équipe sort du silence

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Mercredi 31 décembre 2025 fut une journée lourde en émotions pour la famille de Jean-Louis Gasset et ses amis proches. Dans l'Hérault, de nombreux hommages ont été rendus au coach à la casquette qui a disparu la semaine dernière dont celui de Yann M'Vila. Le milieu de terrain du SM Caen a livré une anecdote pleine d'humanité sur l'entraîneur qu'était Jean-Louis Gasset.

Le 26 décembre 2025 marquait la disparition de Jean-Louis Gasset. A 72 ans, l'entraîneur qui a notamment été adoubé par Zlatan Ibrahimovic pour ses idées de jeu lorsqu'il fut l'adjoint de Laurent Blanc au PSG entre 2013 et 2016 s'éteignait au lendemain de Noël. Une marée d'hommages a été effectuée sur les réseaux sociaux et les clubs que Gasset a marqué ont également publié des communiqués afin de faire honneur à sa mémoire.

«Le jour où j’ai perdu mon grand-père, à la causerie avant le match, il n’a pas parlé de football une seule fois, mais de la vie» Pas moins de 1000 personnes étaient présentes ce mercredi au Parc Expos de Pérols dans l'Hérault dans l'optique de faire leurs adieux au technicien à la casquette vissée sur la tête. Yann M'Vila l'a côtoyé à l'ASSE en 2018/2019. Il s'est remémoré au moment de son discours aux obsèques une action de Gasset qui souligne toute l'humanité qui faisait l'unanimité partout où il passait. « Tout ce monde aujourd’hui, ce n’est pas pour rien. Au-delà du foot, c’était quelqu’un d’extraordinaire. Humainement parlant, je pense qu’on ne pouvait pas faire mieux. Beaucoup de coachs, de directeurs devraient prendre exemple sur lui. Le jour où j’ai perdu mon grand-père, à la causerie avant le match, il n’a pas parlé de football une seule fois, mais de la vie ».