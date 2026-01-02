Kylian Mbappé prépare une folie sur le mercato !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après une première partie de saison compliquée, le Stade Malherbe Caen, qui appartient à Kylian Mbappé, a décidé de nommer un nouvel entraîneur à savoir Gaël Clichy. Et visiblement, cela pourrait bouger cet hiver sur le mercato afin de relancer le club, seulement 10e de National.

Relégué en National la saison dernière après un exercice catastrophique en Ligue 2, le Stade Malherbe Caen espérait bien frapper fort à l'échelon inférieur. Mais le club normand vient de terminer la première partie de saison à une décevante dixième place, loin des ambitions initiales du club qui appartient à Kylian Mbappé.

Un mercato agité à Caen ? Par conséquent, la direction du club a décidé de se séparer de son entraîneur Maxime D'Ornano, remplacé par Gaël Clichy qui va connaître sa première expérience en tant qu'entraîneur numéro 1. Mais ce n'est pas tout puisque selon les informations de Romain Molina, cela pourrait également bougé cet hiver durant le mercato. « Des changements au mercato sont à prévoir », écrit le journaliste sur son compte X.