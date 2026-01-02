Kylian Mbappé prépare une folie sur le mercato !

Après une première partie de saison compliquée, le Stade Malherbe Caen, qui appartient à Kylian Mbappé, a décidé de nommer un nouvel entraîneur à savoir Gaël Clichy. Et visiblement, cela pourrait bouger cet hiver sur le mercato afin de relancer le club, seulement 10e de National.
Relégué en National la saison dernière après un exercice catastrophique en Ligue 2, le Stade Malherbe Caen espérait bien frapper fort à l'échelon inférieur. Mais le club normand vient de terminer la première partie de saison à une décevante dixième place, loin des ambitions initiales du club qui appartient à Kylian Mbappé.
Un mercato agité à Caen ?
Par conséquent, la direction du club a décidé de se séparer de son entraîneur Maxime D'Ornano, remplacé par Gaël Clichy qui va connaître sa première expérience en tant qu'entraîneur numéro 1. Mais ce n'est pas tout puisque selon les informations de Romain Molina, cela pourrait également bougé cet hiver durant le mercato. « Des changements au mercato sont à prévoir », écrit le journaliste sur son compte X.
Gaël Clichy valide !
Présent en conférence de presse, Gaël Clichy a d'ailleurs confirmé qu'il ne dirait pas non à l'arrivée d'éventuels renforts cet hiver : « Ce projet me parle vraiment, pour plusieurs raisons, notamment le fait de pouvoir "reconstruire", sans être arrogant. C’est un club qui mérite d’être plus haut (...) Si le vestiaire est renforcé à la trêve hivernale, tant mieux, si ce n’est pas le cas, mon job est de faire en sorte que les résultats suivent, que les joueurs soient performants. »