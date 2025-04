Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Phénoménal Max Verstappen ! Pourtant devancé par les McLaren en ce début de saison, le quadruple champion du monde en titre a réalisé une immense prestation ce samedi soir afin de glaner la pole position du Grand Prix d’Arabie Saoudite. Après la séance, le Néerlandais a avoué qu’il ne s’attendait pas à un tel tour en Q3.

Si ces derniers jours, son avenir chez Red Bull a été au centre des débats, Max Verstappen lui, est bien concentré sur sa saison. Vainqueur du Grand Prix du Japon, le Néerlandais entend bien rattraper les deux McLaren pointant devant lui au classement du championnat du monde. Mais pour cela, le quadruple champion du monde le sait, cela passera par des énormes performances dans les semaines à venir.

La pole position pour Verstappen

Cela tombe bien, les performances exceptionnelles, Max Verstappen en est un habitué. Malgré un déficit de rythme sur le papier, ce dernier a réussi à obtenir la pole position du Grand Prix d’Arabie Saoudite ce samedi soir. Sur un dernier tout majestueux, le pilote Red Bull a devancé Oscar Piastri de quelques millièmes de secondes. Après la séance, Verstappen lui-même n’en revenait pas vraiment au vu du week-end compliqué connu avec sa monoplace.

« Je ne m’attendais pas à être ici en pole »

« Je suis très heureux, je ne m’attendais pas à être ici en pole après les EL3 et la manière dont s’est passé le week-end. La voiture a pris vie de nuit et après les changements que nous avons faits. Le grip est arrivé, et ici, les tours de qualif sont difficiles. Avec tous les murs, il faut bien réussir, et c’est très satisfaisant. La première place est la meilleure pour demain même si ce sera difficile de les garder derrière demain, mais on essaiera. On va faire de notre mieux, jusqu’ici je suis très heureux qu’on ait eu une qualification solide, bien meilleure qu’à Bahreïn, et on verra ce qu’on peut faire demain », a confié Verstappen au micro de Canal +.