F1 - Verstappen : Coup de tonnerre, il ne veut pas de lui !

Au cours des derniers jours, l’avenir de Max Verstappen a été extrêmement commenté. Certains observateurs estiment que ce dernier souhaite quitter Red Bull, qui a perdu en rythme sur ces derniers mois. Alors que beaucoup l’envoie chez Mercedes, Toto Wolff est sorti du silence ce samedi, affirmant qu’il ne souhaitait pas recruter le Néerlandais.

L’avenir de Max Verstappen fait jaser ces derniers jours. Le Néerlandais songerait à quitter Red Bull, et plusieurs écuries comme Mercedes, Aston Martin, ou encore McLaren seraient prêtes à l’accueillir au plus vite. Néanmoins, ce vendredi, le quadruple champion du monde en titre est sorti du silence, rejetant rapidement un départ de la formation autrichienne.

Verstappen a rejeté un départ de Red Bull

« Beaucoup parlent de mon avenir, mais pas moi. Je suis focalisé sur ma voiture, sur l’amélioration de notre performance. Bahreïn a été décevant, mais ce genre de week-end arrive. Je suis détendu, je veux juste tirer le meilleur de chaque course. Je suis heureux ici. Ce qui m’agace, c’est la voiture, pas l’équipe. On veut tous faire mieux, c’est normal », confiait ainsi Max Verstappen, qui a d’ailleurs décroché la pole position en Arabie Saoudite ce samedi. Présent à Djeddah, le directeur de Mercedes Toto Wolff a également été interrogé sur une possible arrivée du Néerlandais.

« Nous n’avons eu aucune discussion avec Max »

« Nous n’avons eu aucune discussion avec Max, a rapidement tranché Toto Wolff. Pour l’instant, vu la situation entre George et Kimi, il ne fait aucun doute que l’avenir est avec eux... pour le moment. Nous aurons ces discussions une fois la saison européenne commencée, sans stress. George joue au plus haut niveau, comme nous l’espérions et l’attendions. Il tient ses promesses, cela ne fait aucun doute. On ne peut pas lui en demander plus. Nous avons cette fenêtre de recrutement estivale. Nous n’avons aucune raison de remettre en question quoi que ce soit... dans l’état actuel des choses », conclut l’Autrichien, relayé par Next-Gen Auto.