F1 : «C’était horrible», la bagarre initiée par Lewis Hamilton !  

Aujourd’hui, Lewis Hamilton est plus bien plus qu’un pilote de Formule 1. Reconnu dans son sport, l’Anglais, désormais chez Ferrari, est au fil des années devenu également une icône de la mode. Aimant particulièrement bien s’habiller, Hamilton a d’ailleurs apporté cela dans le paddock, ce qui n’a pas toujours pu être possible pour lui.

La Formule 1 est un sport avec des règles strictes. Mais voilà que Lewis Hamilton n’a pas hésité à franchir certaines limites, ne voulant pas se conformer au moule imposer par les autorités qui régissent son sport. Cela vaut notamment pour le code vestimentaire imposé aux pilotes de Formule 1. On le sait, aujourd’hui, le Britannique est un fan de mode et on peut le voir à chacun de ses déplacements pour les Grands Prix. Tiré à quatre épingles, le pilote Ferrari accorde une attention particulière à son style. Et voilà que Lewis Hamilton s’est battu à son arrivée en F1 pour arriver à imposer sa vision et sa façon de s’habiller.

« Je ne me sentais pas à l’aise »

C’est pour Vogue que Lewis Hamilton a évoqué cette bagarre… pour une question de vêtements. « Quand j'ai signé en Formule 1, je n'avais le droit de porter que des costumes et des tenues d'équipe, et c'était horrible. Je ne me sentais pas à l'aise et je ne me sentais pas capable d'être moi-même. Finalement, j'ai eu le courage de dépasser ces limites et de dire : « Je veux aller sur le circuit avec la tenue que je veux. Je suis là maintenant, c’est impossible de me débarrasser de moi ou de changer ma façon de m'habiller ». La résistance a été massive, mais lorsque le sport a constaté l'impact de ma petite carrière, d'autres pilotes ont commencé à faire de même », a ainsi raconté le pilote Ferrari.

« Zut, il faut vraiment que je rentre dans ce moule »

« Juste avant d'arriver en Formule 1, je me souviens avoir été regardé de haut en bas par un patron, qui n'était vraiment pas impressionné par ma tenue. J'étais probablement en FUBU et Timbs. Je me souviens m'être dit : « Zut, il faut vraiment que je rentre dans ce moule ». Et mon père s'attendait à ce que je rentre dans ce moule aussi. Parfois, je m'habillais d'une certaine façon en sortant de la maison, puis je prenais la voiture et je me changeais pour un look ample et stylé. Je sortais et passais la meilleure soirée de ma vie, puis je remettais la tenue que j'avais portée à mon départ avant de rentre. En même temps, j'essayais de comprendre comment je voulais me présenter. Adolescent, je n'avais pas d'argent pour m’habiller, ma famille et moi, on dépensait tout en courses automobiles. Alors, je lavais des voitures dans ma rue pour gagner de l'argent de poche et j'allais dans la petite friperie du village acheter les pièces Tommy Hilfiger que je voyais dans les clips. Elles m'ont donné la confiance nécessaire pour me montrer et dire : « Voilà qui je suis » », a également confié Lewis Hamilton.