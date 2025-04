F1 - Transferts : Verstappen va se faire recaler ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis quelques jours, un potentiel départ de Max Verstappen chez Red Bull est évoqué par les observateurs. Après un début de saison difficile, le Néerlandais serait ouvert à rejoindre une nouvelle écurie en fin de saison. Si Mercedes revient souvent dans l’équation, James Volwes estime que les Flèches d’Argent n’ont aucun intérêt à signer le quadruple champion du monde.

Sixième dimanche dernier à Bahreïn, Max Verstappen traverse une période compliquée chez Red Bull. Alors que l’écurie autrichienne peine à rivaliser avec McLaren, des rumeurs d’un possible départ du Néerlandais en fin de saison commencent à émerger. Si pour certains observateurs, le divorce est acté, James Vowles lui, estime que pour Mercedes, il n’y a pas de place pour le quadruple champion du monde.

« Je ne pense pas que ce soit sa place »

« Je pense que Max apporte plus de performance à une voiture, c’est certain. Je ne pense pas que quiconque puisse nier qu’il est extraordinaire dans ce qu’il fait. Le Japon a été, pour moi, époustouflant ; bravo à lui. Mais il a aussi beaucoup de défauts qu’il faut reconnaître. Mercedes possède une excellente culture d’entreprise, avec deux pilotes qui sont proches du sommet de la performance et un autre qui progresse. Personnellement, je ne pense donc pas que ce soit sa place avec sa personnalité et son envie d’avoir une équipe acquise à sa cause », a lâché le directeur de Williams, alors que Mercedes revient régulièrement comme l’écurie parfaite pour Verstappen en cas de départ de Red Bull.

« Je pense que ce sont deux personnages très différents »

Pour Vowles, Mercedes a tout intérêt à investir sur Kimi Antonelli, alors que Verstappen et George Russell ne sont pas compatibles : « Je ne pense pas. Je pense que ce sont deux personnages très différents. Je dirais aussi que je ne suis pas Toto Wolff, mais il a déjà un très bon duo de pilotes pour l’avenir. Concernant Kimi, je suis partial, car j’ai travaillé avec lui pendant longtemps, mais si l’on regarde ses progrès en qualifications, il progresse chaque semaine, alors qu’il n’a disputé que quatre Grands Prix. Il est sur la bonne voie pour devenir très, très compétitif, alors il faut continuer à investir en lui. »