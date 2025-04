F1 : Lewis Hamilton annonce un grand changement !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Les débuts de Lewis Hamilton chez Ferrari sont loin de répondre aux attentes suscitées par sa signature en grande pompe. Interrogé sur ses difficultés avec la Scuderia, le septuple champion du monde explique qu'il va devoir très largement changer sa façon de piloter.

En janvier 2024, Ferrari annonçait le transfert du siècle avec la signature de Lewis Hamilton. Il avait alors fallu attendre un an pour voir les début en Rouge du septuple champion du monde. Mais les premières courses du Britannique sont loin de justifier l'attente suscitée par ses premiers tours de roue puisqu'en dehors d'une parenthèse enchantée avec la victoire lors de la course sprint en Chine, Lewis Hamilton ne s'est jamais approché d'un podium un dimanche. Par conséquent, il reconnait ses difficultés et estime qu'il doit drastiquement changer son pilotage.

Hamilton évoque ses difficultés chez Ferrari

« D’un côté, c’est normal, c’est la plus grande équipe de l’histoire de la Formule 1. C’est aussi spécial que cela. Bien sûr, il y a plus de vidéos, plus d’histoires qui sont écrites à son sujet, et les gens ont des opinions, et ça n’a pas toujours été facile. De mon point de vue, on ne peut pas travailler avec une équipe et changer les choses du jour au lendemain - et nous avons passé du temps à apprendre à nous connaître. Il y a des changements à court terme, que nous ferons ensemble, pour conserver toute la grandeur et continuer à progresser dans les domaines dans lesquels nous pourrions être plus forts », confie le septuple champion du monde dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com, avant de poursuivre.

«Il faut un plus grand changement»

« Certains d’entre eux peuvent être à court terme, et d’autres à plus long terme. Nous voulons exploiter l’énergie et la passion qui animent l’équipe, mais nous devons aussi la protéger, car elle est plus sous les feux de la rampe que n’importe quelle autre équipe. Tous les membres de l’équipe y mettent beaucoup de cœur. Nous montons et descendons ensemble les montagnes russes. Je n’ai aucun doute sur le fait que nous atteindrons nos objectifs. Cela va juste prendre du temps. Je ne rentrerai pas trop dans les détails, c’est surtout le style de pilotage. Chaque pilote a son propre style de pilotage, le mien a fonctionné pendant des années et il faut parfois l’adapter. Mais cette fois, il faut un plus grand changement, et j’ai essayé de comprendre cela lors des dernières courses. Je sais que réussir à faire cela partout sera un défi, car quand j’ai besoin d’aller chercher un dixième, je m’imagine recommencer comme je le faisais avant. C’est à ça que je vais devoir faire attention », ajoute Lewis Hamilton.