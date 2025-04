F1 : «Problème» avec Hamilton, Ferrari balance !

Pierrick Levallet

Le début de saison n’est pas aussi radieux qu’escompté chez Ferrari. Alors qu’il était au coeur de l’attention médiatique après son transfert, Lewis Hamilton ne pointe qu’à la 7e place du classement général de la F1. Cela lui vaudrait ainsi certaines critiques. La Scuderia a d’ailleurs révélé un problème auquel le pilote de 40 ans est confronté.

Son transfert a fait énormément de bruit en F1. Mais depuis le début de saison, Lewis Hamilton déçoit chez Ferrari. Cinquième du Grand Prix de Bahreïn ce dimanche, le septuple champion du monde ne pointe qu’à la 7e place du classement général des pilotes. Le Britannique est conscient qu’il doit mieux faire, et surtout qu’il doit s’adapter à sa nouvelle voiture après avoir passé plus d’une décennie chez Mercedes. Frédéric Vasseur, lui, n’a pas manqué de noter un souci auquel Lewis Hamilton est confronté en ce moment.

«Les hauts sont un peu plus hauts et les bas un peu plus bas»

« Les critiques ? Nous sommes latins, je ne m’attendais pas à autre chose ! Après le sprint en Chine, nous parlions de la cérémonie de remise des prix. Honnêtement, en termes de management, je pense qu’il faut y aller doucement, se calmer. On a des hauts et des bas, comme tout le monde. Le problème, c’est que pour nous, les hauts sont un peu plus hauts et les bas un peu plus bas » a d’abord expliqué le patron de Ferrari dans des propos rapportés par NextGen-Auto.

«Il faut rester calmes»

« Cela signifie que nous voulons conserver une approche cohérente, et nous l’avons très bien fait ces deux dernières années. Il faut rester calmes pour essayer de gagner centièmes de seconde après centièmes, mais je suis convaincu que nous ferons le même bon travail que ces deux dernières années » a ensuite ajouté Frédéric Vasseur. À voir maintenant si Lewis Hamilton livrera une course plus convaincante en Arabie Saoudite le 20 avril prochain.