F1 : Coup de tonnerre avec Gasly ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Bien que Jack Doohan ait remplacé Esteban Ocon, Pierre Gasly pourrait avoir un autre coéquipier en cours de saison. Avant même la reprise, la place de l’Australien semblait menacée, avec l’arrivée de Franco Colapinto en tant que troisième pilote, mais Alpine lui aurait assuré qu’il aurait au moins jusqu’à la trêve estivale pour faire ses preuves.

Dimanche, Alpine a quitté Bahreïn avec ses premiers points de la saison en poche. Cinquième des qualifications et finalement quatrième grâce aux pénalités des deux Mercedes, Pierre Gasly était « dégoûté », mais aussi heureux. Déçu, car il a longtemps pensé finir sixième de ce Grand Prix, avant de céder face à Max Verstappen dans le dernier tour, mais tout de même satisfait des performances de sa monoplace et d’avoir été capable de se battre aux avant-postes.

Doohan assuré d’avoir son baquet au moins jusqu’à l’été ?

On a même pendant un temps pensé que les deux pilotes d’Alpine allaient réussir à terminer dans les points. Onzième des qualifications, Jack Doohan a longtemps été dans le top 10, avant de craquer en fin de course pour finalement finir à la quinzième place. De quoi lui assurer son baquet au moins pour les prochains mois, alors qu’il est menacé depuis le début de la saison par Franco Colapinto, troisième pilote de l’écurie française ? Selon The Race, Alpine aurait décidé de le conserver au moins jusqu’à la trêve estivale, malgré ses difficultés en ce début de saison.

« Il a fait du bon travail ce week-end, et en général »

S’il n’a pas confirmé cette décision, Oliver Oakes a tout de même salué le week-end réalisé par Jack Doohan à Bahreïn : « Il a fait du bon travail ce week-end, et en général. Je sais que la première séance d’essais libres au Japon l’a un peu déstabilisé. Mais je pense que ce week-end, en particulier tout au long des qualifications, de la Q1, de la première manche de la Q2 – je pense que la dernière manche de la Q2 l’a un peu déçu, car il n’était qu’à un dixième de la Q3. Mais ensuite, en course aussi, lors des deux premiers relais, il a fait du très bon travail. À la fin, je pense que c’était délicat. La voiture de sécurité a rassemblé tout le monde. En termes de compétitivité, c’était difficile avec ces voitures autour. Mais je pense qu’il a fait un bon week-end », a déclaré le directeur d’Alpine.