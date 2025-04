Transferts - PSG : La bombe sur Zaïre-Emery

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Moins utilisé par Luis Enrique ces derniers temps au PSG, Warren Zaïre-Emery doit désormais se contenter d'un rôle de remplaçant de luxe. De plus, à la surprise générale, un intérêt du Real Madrid a été évoqué pour le jeune milieu de terrain tricolore. Mais le PSG a déjà tranché et refuse catégoriquement de laisser partir son crack...

Faut-il s'inquiéter pour l'avenir de Warren Zaïre-Emery (19 ans) au PSG, où son contrat court jusqu'en 2029 ? Barré par la présence de l'indéboulonnable trio Vitinha-Neves-Ruiz dans l'entrejeu du club de la capitale, le milieu de terrain de l'équipe de France est désormais relégué au second plan dans la hiérarchie mise en place par Luis Enrique. La preuve en est : mardi soir, lors du quart de finale retour de la Ligue des Champions sur la pelouse d'Aston Villa et alors que le PSG était en difficulté dans l'entrejeu, Zaïre-Emery n'est jamais entré en jeu.

Zaïre-Emery sur le banc contre Aston Villa

Luis Enrique s'est expliqué sur ce choix tactique vendredi en conférence de presse, alors que le coach du PSG n'a procédé qu'à un seul changement dans ce match avec l'entrée en jeu de Désiré Doué à la place de Bradley Barcola : « Chaque match a besoin d'une solution. Normalement, je suis un entraîneur qui fait des changements vers la 60e-70e minute, mais dans les matches clé je dois être sûr que le remplacement va améliorer les choses. À partir de la 65e minute, ce que faisait l'équipe me plaisait, ils savaient que c'était vital de marquer encore pour ne pas aller en prolongation. Ils savaient parfaitement quoi faire », a indiqué l'entraîneur du PSG.

Le Real Madrid à l'affût pour un transfert ?

Cette situation de Warren Zaïre-Emery fait donc couler de l'encre, et il n'en fallait pas moins pour activer les rumeurs de transfert avec notamment une bombe lâchée en Espagne : le Real Madrid en pincerait pour le jeune crack du PSG et envisagerait de le recruter pour renforcer son entrejeu. Toutefois, en réponse à cette information, L'EQUIPE dégage une tendance très claire dans ses colonnes du jour : la direction parisienne n'envisage pas une seule seconde de laisser filer Zaïre-Emery. Et de son côté, le principal intéressé s'imagine encore faire toute sa carrière au sein du PSG. Voilà qui est clair...