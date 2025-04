30M€ : L’OM confirme un gros transfert !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que Luis Henrique est annoncé notamment dans le viseur du Bayern Munich et de l’Inter Milan ces dernières semaines, Medhi Benatia confirmé qu’il était très courtisé. Le directeur du football de l’OM en a profité pour faire passer un message au Brésilien, dont il attend beaucoup plus « s'il veut faire une grande carrière ».

Arrivé en septembre 2020 contre 8M€, Luis Henrique risque d’être le premier à quitter l’OM lors du prochain mercato estival. Annoncé dans le viseur du Bayern Munich et de clubs anglais, l’ailier âgé de 23 ans semble surtout se rapprocher de l’Inter Milan, avec qui les discussions seraient à un stade avancé. Au moment d’évoquer les intérêts pour le Brésilien, et si cela pouvait le perturber, Medhi Benatia n’a pas caché qu’il avait beaucoup de prétendants.

« Il y a du bruit autour, il est convoité »

« Il y a du bruit autour, il est convoité. Je l’ai reçu il y a deux semaines pour lui parler de la période actuelle et du fait que ce n’était pas satisfaisant. Mais Luis est un super garçon, il est positif, rigole tout le temps », a répondu Medhi Benatia, dans un entretien accordé à La Provence. Vendredi, le quotidien régional indiquait que l’OM attendait plus de 30M€ pour se séparer de Luis Henrique, prolongé jusqu’en juin 2028 l’été dernier.

« S'il veut faire une grande carrière, à l’OM ou ailleurs, il va devoir faire plus »

Aux yeux de Medhi Benatia, Luis Henrique va en revanche devoir faire beaucoup plus s’il veut s'imposer aussi bien à l’OM qu’ailleurs : « Le problème, comme je lui ai dit, c’est que s’il veut faire une grande carrière, à l’OM ou ailleurs, il va devoir faire plus. Il peut faire plus, il l’a montré, donc il doit faire plus. Ça, ce sont des discussions et c’est un travail quotidien avec le coach. Rendre le tableau plus noir qu’il ne l’est, ça ne va pas aider. Je ne vais pas vous dire que tout va bien, sinon on aurait 7 points d’avance. Il va falloir cravacher jusqu’au bout. C’est comme ça, et c’est l’histoire de l’OM de devoir se battre contre tout le monde. »