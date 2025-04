100M€ : L’énorme affaire pour le PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Avant l’issue de la saison dernière, le PSG vendait définitivement Hugo Ekitike du côté de l’Eintracht Francfort contre 16,5M€. Auteur d’une grosse saison en Allemagne, l’attaquant français pourrait être transféré contre un énorme chèque cet été. Une possible vente qui va faire les affaires du club parisien, qui conserve un pourcentage à la revente.

Le mercato estival pourrait être animé du côté du PSG. En effet, le club de la capitale pourrait dégraisser son effectif cet été, et ce par le biais de plusieurs ventes. Mais les caisses pourraient également être remplies à Paris grâce à des transferts d’anciens joueurs.

Hugo Ekitike vers un transfert à 100M€ ?

En effet, au cours des derniers mois, le PSG s’est séparé de Xavi Simons, transféré contre 50M€ plus bonus au RB Leipzig, et d’Hugo Ekitike, vendu quant à lui 16,5M€ à l’Eintracht Francfort la saison dernière. L’attaquant français, qui réalise une superbe saison en Bundesliga, attise les convoitises de grands clubs européens, notamment en Premier League. A en croire les dernières indiscrétions de Sky Sports, le club allemand a fixé le prix du joueur de 22 ans à 100M€.

Le PSG va gagner au change

Hugo Ekitike est ouvert au départ, et le PSG pourrait en bénéficier. En effet, le club parisien conserve 20 % du pourcentage de la plus-value de la revente du Français. En cas de départ contre 100M€, Paris récupérerait ainsi 16,5M€, soit le prix de vente du joueur né en 2002 il y a plus d’un an.