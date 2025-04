Transfert à l’OM : Un géant étranger relance tout ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

De retour de prêt l’année dernière, Luis Henrique pourrait définitivement quitter l’OM lors du prochain mercato estival. En ce sens, le Bayern Munich est annoncé sur la piste du Brésilien, mais surtout l’Inter Milan, avec qui il se serait déjà mis d’accord. Un autre grand club européen s’intéresserait également à lui, Manchester United.

Luis Henrique ne manque pas de prétendants. La saison n’est pas encore terminée, mais l’avenir de l’ailier âgé de 23 ans semble déjà s’écrire loin de l’OM, où il a prolongé jusqu’en juin 2028 l’été dernier. Parmi les clubs intéressés, on retrouve le Bayern Munich, mais c’est l’Inter Milan qui aurait ses faveurs.

Luis Henrique se rapproche de l’Inter Milan

Selon le journaliste Fabrizio Romano, les discussions sont à un stade avancé entre les Nerazzurri et Luis Henrique et ce dernier aurait déjà donné son accord. L’Inter Milan doit maintenant s’entendre avec l’OM, qui réclamerait plus de 30M€ pour se séparer du Brésilien, à moins qu’un autre grand club européen ne s’invite dans ce dossier.

« Manchester United s'est intéressé à Luis Henrique »

« Manchester United s'est intéressé à Luis Henrique de Marseille. Ils l'aiment bien », a indiqué le journaliste Graeme Bailey pour United In Focus. « C'est un joueur à surveiller. C'est un ailier droit/arrière droit. Il a été le latéral droit de Roberto De Zerbi et a été très bon. »