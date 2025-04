Départ de l'OM : De Zerbi lâche une bombe ?

La rédaction

L'avenir de Roberto De Zerbi à l’OM est plus flou que jamais. Critiqué pour ses choix tactiques, le coach italien a évoqué un possible départ en fin de saison s’il ne dispose pas d’un effectif adapté à sa philosophie. Une non-qualification en Ligue des champions pourrait sceller son sort.

Après une série de mauvais résultats, la tactique de Roberto De Zerbi et son 3-4-2-1 sont remis en cause. Certains réclament un retour à une défense à quatre. Interrogé sur ce sujet en conférence de presse, le coach de l’OM s’est montré très clair :

«Non, ça ne me dérange pas de parler des systèmes. En Italie, c’est encore plus. C’est mon travail. J’ai presque toujours joué avec une défense à quatre, avec des ailiers en faux pied et en créant beaucoup d’occasions. Mais un bon entraîneur doit s’adapter à ses joueurs. Balerdi n’est pas là, donc c’est difficile de jouer à quatre.»

«Si je dois rester ici…»

Roberto De Zerbi a même laissé entendre que son avenir à l’OM était incertain :

«Il faut adapter Murillo. Et souvent, nos buts viennent de ses mouvements. Kondogbia, ce n’est pas un défenseur central. Merlin, Garcia, Lirola, ce ne sont pas des latéraux qui peuvent jouer bas, comme Dedić. Si je dois rester ici l’an prochain, et qu’on m’amène des joueurs qui s’adaptent à une défense à quatre, moi aussi je veux jouer à quatre derrière, avec des ailiers et un numéro dix. J’ai toujours joué comme ça, mais je dois m’adapter aux joueurs.»

La C1, primordiale pour De Zerbi ?

Une déclaration qui pourrait bien inquiéter les supporters marseillais. Roberto De Zerbi pourrait quitter l’OM en fin de saison, surtout en cas de non-qualification en Ligue des champions. L’OM doit absolument l’emporter ce samedi face à Montpellier pour lancer une série de victoires. Les Phocéens n’ont que 4 points d’avance sur le 7e du championnat, l’OGC Nice.