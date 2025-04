Mbappé - Transfert au Qatar : Il se lâche sur les réseaux !

La rédaction

Alors que le Real Madrid traverse une période compliquée, les critiques pleuvent sur Kylian Mbappé et Vinicius Jr. Jimmy Cabot, ancien joueur de Ligue 1, a tenu à défendre les deux stars sur X, dénonçant l’acharnement médiatique et les rumeurs infondées, comme un potentiel départ de Vinicius vers le Qatar.

Le Real Madrid va mal. Après avoir perdu des points en championnat en s’inclinant face à Valence (laissant le FC Barcelone premier avec quatre points d’avance), les coéquipiers de Kylian Mbappé sont officiellement éliminés de la Ligue des champions. Les Merengues se sont une nouvelle fois inclinés face à Arsenal et subissent une vague de critiques.

Transfert au Qatar ? Le coup de gueule sur X

Jimmy Cabot s’est notamment exprimé sur les critiques adressées aux joueurs madrilènes, en particulier Kylian Mbappé et Vinicius Jr. Ce dernier est notamment au centre de rumeurs l’envoyant au Qatar après une saison jugée décevante à Madrid.

« =Hâte de voir les énièmes retournements de veste dans les années à venir. J’espère profondément qu’Mbappé va continuer de s’adapter et progresser. Les constats sur son palmarès à 27 ans sont ridicules après avoir déjà tant fait. On ne respecte plus rien ni personne, comme ceux qui veulent voir Vini partir au Qatar alors que c’était le meilleur joueur du monde il y a six mois», écrit l’ancien milieu du RC Lens sur son compte X.

Une saison compliquée pour Vinicius Jr

«Auraient-ils pu sauver ce Real Madrid ?» continue Jimmy Cabot, estimant que le désastre madrilène est avant tout collectif. En 45 matchs toutes compétitions confondues, Vinicius Jr affiche pourtant des statistiques honorables : 20 buts et 14 passes décisives.