30M€ : L’OM prépare un gros coup !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Afin d’équilibrer ses comptes, l’OM va devoir réaliser une vente d’ici au 30 juin et celle-ci pourrait être Luis Henrique. Le Brésilien est courtisé par de nombreux clubs et notamment par l’Inter Milan, avec qui il est en discussion. Les dirigeants marseillais attendraient un montant supérieur à 30M€ pour laisser partir l’ailier de 23 ans.

Si l’OM est en pleine course à la Ligue des champions, Luis Henrique semble déjà avoir la tête ailleurs. Alors qu’il connaît une nette baisse de régime dans ses performances dernièrement, le Brésilien a la cote sur le marché des transferts et est en discussion avancée avec l’Inter Milan, comme indiqué par le journaliste Fabrizio Romano.

L’OM réclame plus de 30M€ pour Luis Henrique

Luis Henrique a donné son accord aux Nerazzurri, qui doivent désormais s’entendre avec l’OM, où il a prolongé jusqu’en juin 2028 l’été dernier. Selon Fabrizio Romano, il y a un écart de 10M€ entre ce que propose l’Inter Milan et ce que réclame le club marseillais, qui attendrait un montant supérieur à 30M€, d’après La Provence.

L”Inter le veut pour la Coupe du monde des clubs

Le quotidien régional confirme que l’Inter Milan est très intéressé par Luis Henrique, également dans le viseur du Bayern Munich et de formations anglaises. L’OM de son côté est dans l'obligation de réaliser une vente d’ici à fin juin afin d’équilibrer ses comptes. Les dirigeants marseillais ne veulent pas se précipiter pour autant et attendent une offre à la hauteur de leurs espérances, alors que l’Inter Milan veut avancer rapidement et aimerait pouvoir compter sur Luis Henrique pour la Coupe du monde des clubs qui débutera le 15 juin prochain.