Mbappé : Fiasco total, c'est terminé ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé libre au Real Madrid l'été dernier, Kylian Mbappé était très attendu du côté de la Casa Blanca. Et pourtant, sa première saison est plus que décevante puisque le titre en Liga semble hors d'atteinte tandis que la ligue des champions est terminée depuis mercredi soir. Peut-on déjà parler de fiasco pour le transfert de Kylian Mbappé ?

Arrivé comme une grande star au Real Madrid l'été dernier, Kylian Mbappé était évidemment très attendu pour sa première saison dans la capitale espagnole. Mais pour le moment, force est de constater qu'il s'agit d'un échec. Et pour cause, alors que le FC Barcelone est très bien parti pour remporter la Liga, et mercredi soir, les Madrilènes ont mis à leur parcours en Ligue des champions, en chutant contre Arsenal en quart de finale. Une double confrontation durant laquelle Kylian Mbappé n'a absolument pas pesé, comme souvent lors des gros matches cette saison. Par conséquent, le bilan de son premier exercice au Real Madrid est très négatif comme le souligne Jérôme Rothen.

Mbappé, une saison galère

« On parle de Kylian Mbappé. Il est arrivé dans le club de ses rêves avec l’ambition de gagner tous les trophées, dont la Ligue des champions, et de faire partie des meilleurs joueurs au monde pour remporter le Ballon d’or. Collectivement et individuellement, c’est un échec. Il n’aura pas le Ballon d’or cette année. C’est un échec cuisant. On lui a trouvé en début de saison des circonstances atténuantes. On pouvait lui accorder un temps d’adaptation. Mais quand tu es Mbappé, le temps d’adaptation est plus court. Il a marqué beaucoup de buts, mais dans le jeu c’est catastrophique », a-t-il lâché au micro de Rothen s'enflamme sur RMC.

«C’est un échec»

Mercredi soir, c'est Daniel Riolo qui a jugé la première saison de Kylian Mbappé au Real Madrid sur le plateau de l'After Foot : « Maintenant ça fait deux ans que Mbappé se gâche dans un rôle qui n'est pas le sien. Il fait ce qu'il peut, il met des buts, certains sont magnifiques, d'autres sont supers faciles, mais à partir du moment où t'es devant, c'est normal que tu mettes des buts. Mais combien de temps va-t-il se gâcher à jouer dans cette position-là ? Soit il retrouve un vrai physique et une vraie condition et il rejouera dans la position qui a fait sa gloire, soit s'il s'obstine à croire qu'il va joueur 9 il va se gâcher. Et on aura eu un fantastique joueur de ses 17 ans à ses 25 ans, mais si c'est pour voir ça, on ne reverra pas ce Mbappé-là ».

Selon vous, peut-on déjà parler de fiasco pour le transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid ?