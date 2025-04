Transferts - PSG : Sakina Karchaoui lâche une bombe sur son avenir !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Si le PSG féminin semble être en passe de perdre Marie-Antoinette Katoto, Sakina Karchaoui a prolongé son contrat avec le club de la capitale il y a quasiment un an. Aujourd'hui, l'internationale française est sous contrat jusqu'en 2028. Toutefois, ce n'est pas pour autant qu'il faudrait écarter un départ de Karchaoui prochainement et ce n'est autre que la Parisienne qui l'a annoncé.

En mai 2024, Sakina Karchaoui était plus heureuse que jamais de prolonger avec le PSG. Désormais sous contrat jusqu'en 2028, l'internationale française expliquait alors : « C’est un grand jour pour moi, je tenais vraiment à poursuivre ma carrière au Paris Saint-Germain. Je m’épanouis pleinement au sein de cette équipe et je suis fière de ce que nous avons réalisé jusqu’aujourd’hui. Avec le Club, nous partageons de très grandes ambitions pour notre section féminine et je suis convaincu que nous allons faire rayonner le maillot Rouge et Bleu mais aussi le football féminin à l'échelle nationale et internationale dans les années à venir ».

« J'ai signé pour le PSG, mais ça ne veut rien dire »

Malgré de grosses offres à l'étranger, Sakina Karchaoui avait donc opté pour le PSG. Néanmoins, malgré cette prolongation de contrat, un départ de la Parisienne serait toujours possible. En effet, dans des propos accordés au Guardian, Karchaoui a lâché une bombe sur son avenir, expliquant : « J'ai signé pour le PSG, mais ça ne veut rien dire. Je fais actuellement tout pour ce club. Je donne tout. Mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas partir ailleurs plus tard ».

« J'aime vraiment le championnat anglais »

Et pour ce qui est d'une probable future destination, Sakina Karchaoui n'écarte notamment pas un transfert du côté de l'Angleterre. « J'aime vraiment le championnat anglais. Pourquoi ne pas jouer là-bas un jour ? J'ai presque signé deux fois et en France, on dit toujours jamais deux sans trois. Donc on ne sait pas », a expliqué la joueuse du PSG.