Officiel : Il signe après sa discussion secrète avec le PSG !

Le 11 mars dernier, le PSG éliminait Liverpool de la Ligue des Champions. Suite à cette rencontre, Virgil Van Dijk avait été filmé en pleine discussion secrète avec Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos. Des images qui ont fait dire à certains que le Néerlandais, en fin de contrat chez les Reds, pourrait se rapprocher du PSG. La réponse finale est finalement tombée ce jeudi.

A Liverpool, les stars étaient en fin de contrat. Dans cette situation, on retrouvait ainsi Mohamed Salah, Virgil Van Dijk et Trent Alexander-Arnold. Alors l'Egyptien a dernièrement signé un nouveau bail avec les Reds, voilà qu'il en est de même pour le Néerlandais depuis ce jeudi. En effet, l'officialisation tombée : Van Dijk va continuer à Liverpool alors que certaines rumeurs l'envoyaient au PSG suite à sa discussion avec l'état-major du club de la capitale.

« C'est un sentiment de fierté, de joie »

Présent à Liverpool depuis 2017, Virgil Van Dijk va donc y rester encore un moment. Le Néerlandais a donc prolongé et suite à cette signature, il a confié pour les médias des Reds : « Je suis très heureux, très fier. Évidemment, j'éprouve tellement d'émotions en ce moment à l'idée d'en parler. C'est un sentiment de fierté, de joie. C'est tout simplement incroyable. Le parcours que j'ai parcouru jusqu'à présent dans ma carrière, pouvoir la prolonger de deux ans dans ce club, c'est incroyable et je suis tellement heureux ».

« Je n'avais aucun doute : c'était l'endroit idéal pour moi et ma famille »

« Ça a toujours été Liverpool. C'était comme ça. J'ai toujours eu ça en tête, ça a toujours été le plan et ça a toujours été Liverpool. Je n'avais aucun doute : c'était l'endroit idéal pour moi et ma famille. Je suis un Liverpoolien. Quelqu'un m'a qualifié l'autre jour de Scouser d'adoption – je suis vraiment fier d'entendre ça, ça me fait plaisir », a ensuite ajouté Virgil Van Dijk, qui n'avait visiblement pas l'idée de quitter Liverpool.