PSG - Départ de Donnarumma : Nouvelle bombe dans la presse italienne

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Auteur d'une nouvelle performance XXL en Ligue des Champions avec le PSG sur la pelouse d'Aston Villa mardi soir, Gianluigi Donnarumma reste pourtant en attente d'une offre de prolongation de contrat. La presse italienne annonce que ce dossier est toujours en stand-by au PSG. Et de son côté, le gardien transalpin serait tenté par l'idée d'un départ vers... la Premier League !

Gianluigi Donnarumma a-t-il relancé son avenir avec le PSG en livrant une nouvelle performance remarquable mardi soir, en quart de finale retour de Ligue des Champions contre Aston Villa ? Actuellement engagé jusqu'en 2026 avec le club de la capitale, le gardien italien semblait initialement bien parti pour quitter le PSG, d'autant que ses dirigeants songent au Lillois Lucas Chevalier pour le remplacer.

Donnarumma, un avenir incertain au PSG

« Il y a beaucoup de rumeurs, mais la vérité est que je suis bien ici. Je me sens apprécié et le club me témoigne beaucoup d’estime. J’ai maintenant mes repères et ma priorité est de prolonger », avait lâché Gianluigi Donnarumma en mars dernier, affichant donc clairement son avenir de rempiler au plus vite avec le PSG. Mais la presse italienne relance le feuilleton ce jeudi avec une petite bombe.

La Premier League en ligne de mire ?

Selon les révélations de la Gazzetta dello Sport, il n'y a à ce jour aucune avancée pour la prolongation de contrat de Donnarumma avec le PSG. Et le quotidien italien apporte une précision de taille en révélant qu'un départ en Premier League le tenterait bien le gardien parisien à terme pour la suite de sa carrière. Affaire à suivre...