PSG : La prochaine signature XXL confirmée ?

Le 7 février dernier, le PSG annonçait pas moins de 7 prolongations de contrat, avec notamment les signatures de Vitinha, Achraf Hakimi et Luis Enrique. Mais voilà que le club de la capitale travaille désormais sur d'autres dossiers. Alors qu'on parle beaucoup de Luis Enrique, la prolongation de Gianluigi Donnarumma pourrait bien être imminente.

Décisif lors de la qualification du PSG face à Liverpool, Gianluigi Donnarumma l'a été encore une fois contre Aston Villa. Ayant multiplié les arrêts face aux Villans lors du match retour, l'Italien a ainsi envoyé son équipe dans le dernier carré de la Ligue des Champions. De quoi également permettre à Donnarumma de sceller son avenir au PSG ? Ce serait visiblement le cas...

Donnarumma va prolonger ?

Dernièrement, l'avenir de Gianluigi Donnarumma au PSG faisait débat. Prolongera ? Ne prolongera pas, lui qui est sous contrat jusqu'en 2026 ? Selon les informations de L'Equipe, ça discuterait encore et toujours à propos du nouveau bail de l'Italien, mais à en croire des sources proches du dossier, voir Donnarumma prolonger au PSG serait de plus en plus probable.

« Qu'il reste avec nous le plus longtemps possible »

Au sein du vestiaire du PSG, on souhaite d'ailleurs continuer avec Gianluigi Donnarumma. Après la rencontre face à Aston Villa, Achraf Hakimi confiait : « On sait que c’est l’un des meilleurs gardiens du monde, on est heureux qu’il soit au PSG et on souhaite qu’il reste avec nous le plus longtemps possible ».