PSG : Donnarumma, c'est fini ?

Eblouissant mardi soir sur la pelouse d'Aston Villa, Gianluigi Donnarumma a encore une fois largement contribué à la qualification du PSG pour les demi-finales de la Ligue des champions. Et pourtant, son contrat s'achève en 2026 et aucune prolongation ne semble à l'ordre du jour. Mais le portier italien a-t-il mis fin aux débats concernant son niveau ?

En fin de contrat en 2026, Gianluigi Donnarumma n'a toujours pas prolongé son contrat, ce qui laisse évidemment planer un doute sur son avenir au PSG. Il faut dire que pendant longtemps, le portier italien a eu du mal à donner entièrement satisfaction, se rendant coupable de plusieurs erreurs qui ont coûté cher au PSG. Mais cette année tout semble avoir changé. Et pour cause, déjà impressionnant lors du huitième de finale de finale retour contre Liverpool, Donnarumma a encore une fois été décisif mardi soir contre Aston Villa. Suffisant pour mettre fin définitivement à ce feuilleton ?

Le PSG s'enflamme pour Donnarumma

C'est en tout cas ce que souhaite Achraf Hakimi. « On sait le gardien qu'on a. Il l'a montré ce soir. Beaucoup de gens doutent de lui, mais nous on n'a jamais douté de lui. C'est l'un des meilleurs gardiens du monde, on est content qu'il soit au PSG. On espère qu'il restera longtemps avec nous », a confié l'international marocain après le match en zone mixte avant que Maquinhos n'en rajoute une couche au micro de Canal+ : « On a vu que les équipes championnes ont toujours ces sauvetages de gardien quand il le faut. Ce sont les matchs de haut niveau et notre gardien est là. Il le montre encore une fois après Liverpool. Je pense qu’il prend de plus en de valeur dans les buts, il montre ce potentiel qu’il a et on est contents, parce que pour arriver en demi-finale, en finale et être champions, on a vraiment besoin d’un grand gardien ».

Le débat est enfin fini ?

Ancien gardien du PSG, Alexandre Letellier estime même que le club de la capitale tient déjà son gardien pour les 15 prochaines saisons. « Il a une grande expérience qui ne va faire que grandir avec les grands matchs en club et en sélection. Sa confiance va également grandir. Malheureusement, le football n’a pas de mémoire. Il suffit d’une erreur pour oublier tout ce qui a été fait avant. Gigio a 26 ans, cela fait 10 ans qu’il est dans le foot. S’il nous fait une carrière à la Buffon, le PSG a son gardien pour encore 15 ans », s'enflamme-t-il dans les colonnes du Parisien.

Journaliste pour le média francilien, Laurent Perrin estime d'ailleurs que les présentations de Gianluigi Donnaruma pourraient mettre fin au feuilleton concernant son avenir : « Le cas de Donnarumma est toujours en réflexion. Les dirigeants ne lui ont toujours pas proposé de prolongation. Mais je pense que la balance est en train de pencher en sa faveur. Je l'espère vraiment en tout cas. En outre, prolonger et éclaircir son avenir lui donnerait forcément un surcroît de confiance ».

