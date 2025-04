Donnarumma : Il réclame un patron au PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce mardi soir, le PSG a pu compter sur un grand Gianluigi Donnarumma afin de se hisser jusqu’au dernier carré de la Ligue des Champions. Impérial face à Aston Villa sur ce quart de finale retour, le portier italien enchaîne les belles performances en Europe. De son côté, Marquinhos veut voir un patron dans les buts afin d’aller le plus loin possible en C1.

Le PSG s’en sort bien. Ce mardi, les Parisiens ont souffert et ont concédé la défaite sur la pelouse d’Aston Villa lors du quart de finale retour de la Ligue des Champions (3-2). Ayant concédé trois buts d’affilée, les hommes de Luis Enrique ont été sauvés à plusieurs reprises par un Gianluigi Donnarumma dans un grand soir.

Donnarumma dans un grand soir

Déjà impérial à Anfield face à Liverpool lors des 8èmes de finale retour, le portier italien tient enfin des rencontres références en Ligue des Champions. De quoi potentiellement relancer son avenir au PSG ? Pour rappel, le club parisien lorgne depuis plusieurs mois Lucas Chevalier (LOSC), tandis que Gianluigi Donnarumma n’a toujours pas prolongé son contrat…

« On a vraiment besoin d’un grand gardien »

En attendant, le vestiaire du PSG a félicité son dernier rempart. Outre Achraf Hakimi, c’est Marquinhos qui a vanté les mérites du gardien de 26 ans. « Les équipes championnes ont toujours des sauvetages de gardiens quand il faut. Il prend de plus en plus de la valeur dans le but. On a vraiment besoin d’un grand gardien, il montre sa valeur », a ainsi confié le capitaine parisien au micro de Canal +.