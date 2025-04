Kylian Mbappé : Une «absurdité» dénoncée au PSG !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Depuis le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid l'été dernier, le nouveau projet «anti-stars» du PSG semble plus équilibré. Et Daniel Riolo en a remis une couche à ce sujet mardi soir, se remémorant notamment ce trio Mbappé-Neymar-Messi au PSG qui n'avait aucun sens selon lui sur le plan sportif.

Durant deux saisons, entre 2021 et 2023, le PSG a tenté d'aligner un trio d'attaque composé de Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé. Un choix qui n'a clairement pas été convaincant dans les grandes échéances de Ligue des Champions, puisque le club de la capitale n'a jamais dépassé les 8es de finale avec sa fameuse triplette de stars. Et Daniel Riolo dézingue cette ancienne politique du PSG.

« Tout le monde te voyait déjà gagner la Ligue des Champions »

Au micro de l'After Foot sur RMC Sport mardi soir après la qualification du PSG pour les demi-finales de la Ligue des Champions contre Aston Villa, Riolo est revenu sur le scénario palpitant de la rencontre : « C’est un mal pour un bien ce qui s’est passé, parce que là il va y avoir des remises en question. Si tu avais gagné le match 4-0 peut-être que tu serais arrivé en demi-finale avec tout le monde qui te voyait déjà gagner la Ligue des Champions ».

« Messi, Neymar et Mbappé ensemble, une absurdité »

Et Riolo poursuit en dézinguant l'ancienne politique du PSG avec Neymar, Messi et Mbappé : « Quand ils ont décidé de faire jouer Messi, Neymar et Mbappé ensemble, ce qui était une absurdité. Maintenant ça a du sens ». Le message est passé.