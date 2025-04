PSG : Le coup de gueule en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Visiblement irrité par la performance du PSG mardi soir contre Aston Villa malgré sa qualification pour les demi-finales de la Ligue des Champions, Ousmane Dembélé a poussé un coup de gueule en direct au micro de Canal + après le match. Et l'attaquant français fait passer un message très cash à ses coéquipiers du PSG...

Le PSG s'est fait peur mardi soir, en quart de finale retour de la Ligue des Champions contre Aston Villa. Après avoir rapidement mené 2-0 dans ce match, les hommes de Luis Enrique ont ensuite vu leurs adversaires du soir complètement relancer cette rencontre, et mener 3-2 peu avant l'heure de jeu. Le PSG s'est fait une grosse frayeur mais a finalement tenu et valide son ticket pour le dernier carré de la C1 grâce à son succès convaincant du match aller au Parc des Princes (3-1).

Le coup de gueule signé Dembélé

Interrogé en direct au micro de Canal + juste après la qualification du PSG, Ousmane Dembélé a néanmoins semblé mécontent du contenu de ce match. Et l'attaquant tricolore l'a fait savoir : « Il faut être exigeant, surtout dans ces matchs-là. On s'est rendu la tâche difficile, même si Aston Villa a mis beaucoup de pression. Ils ont des bons joueurs aussi. Mais je pense qu'on s'est rendu la tâche très difficile. En deuxième mi-temps, on s'est complètement relâché. On s'est cru trop beau. À 2-1, on a cru qu'on était déjà qualifié et que c'était fini. Mais la Ligue des Champions, c'est comme ça. Tu peux tomber contre des équipes juste devant leur public. Avec un public chaud comme ça, ils peuvent renverser le match. Donc il va falloir être plus exigeant pour les demi-finale », a lâché le numéro 10 du PSG.

« Il va falloir se remettre au boulot »

« Ce match va nous servir énormément. Surtout de pas se relâcher, de jouer les deux matchs à fond jusqu'à la fin. On va noter que on a la qualification. On est content pour ça. Maintenant, il va falloir se remettre au boulot parce que pour aller chercher ce trophée-là, il va falloir être très, très exigeant (…) C'est bien pour le club. C'est bien pour tout le championnat aussi. Et voilà, on va essayer de faire le mieux pour aller en finale », poursuit Ousmane Dembélé. Le message est passé...