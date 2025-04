Transfert à 1 milliard d’euros : C’est confirmé pour Mbappé ?

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé pensait vivre une première saison de rêve au Real Madrid. Mais rien ne s’est passé comme prévu. Le club madrilène s’est fait éliminer par Arsenal en quart de finale de la Ligue des champions. L’attaquant de 26 ans s’est montré impuissant face à ce fiasco, tout comme Vinicius Jr. Le Real Madrid commencerait d’ailleurs à envisager un transfert du Brésilien.

En signant au Real Madrid l’été dernier, Kylian Mbappé réalisait l’un de ses plus grands rêves. Le natif de Bondy estimait se donner de meilleures chances pour le Ballon d'Or en quittant le PSG. Mais l’international français pensait sans doute vivre une saison plus radieuse. Ciblé par certaines critiques, l’attaquant de 26 ans était particulièrement attendu contre Arsenal ce mercredi soir. Le Real Madrid comptait sur lui pour renverser la vapeur après la large défaite 3-0 à l’aller.

Fiasco total pour le Real Madrid en Ligue des champions

Mais une fois de plus, Kylian Mbappé a déçu. Le champion du monde 2018 n’a pas pesé sur la rencontre et est même sorti sur blessure. Vinicius Jr, lui, n’a pas non plus empêché le fiasco au Santiago Bernabéu (défaite 1-2). Résultat, le Real Madrid s’est fait éliminer de la Ligue des champions dès les quarts de finale (1-5 aux scores cumulés).

Ça se confirme pour un départ de Vinicius Jr ?

Alors que la saison est bientôt terminé, Kylian Mbappé ne s’est jamais montré vraiment régulier au Real Madrid. Ses statistiques sont très éloignées de celles qu’il affichait avec le PSG par le passé. Comme le rapporte SPORT, il n’a pas réussi à associer son talent à celui de Vinicius Jr. Le Real Madrid songerait d’ailleurs à se séparer du Brésilien pour rééquilibrer l’équipe. Cela confirmerait d’ailleurs la place de Kylian Mbappé dans l’effectif. Il faudra toutefois sortir le chéquier, puisque la clause libératoire de Vinicius Jr s’élève à 1 milliard d’euros. Affaire à suivre...