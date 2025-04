Mbappé - Real Madrid : Le clash que personne n’a vu venir !

Pierrick Levallet

Éliminé de la Ligue des champions par Arsenal ce mercredi soir, le Real Madrid n’a pas réussi à renverser la vapeur. Kylian Mbappé et les autres stars ont été impuissantes face aux Gunners. Carlo Ancelotti, lui, regrette le déséquilibre dans son équipe. Il était d’ailleurs parti au clash avec Florentino Pérez après l’arrivée de l’attaquant de 26 ans.

Le Real Madrid espérait pouvoir renverser la vapeur contre Arsenal ce mercredi soir. Mais finalement, le miracle n’est pas arrivé. Le club madrilène s’est de nouveau incliné (1-2) et s’est donc fait éliminer de la Ligue des champions dès les quarts de finale. Carlo Ancelotti n’a pas su trouver les solutions pour rééquilibrer son équipe, surtout après l’arrivée de Kylian Mbappé.

Clash entre Ancelotti et Pérez à cause de Mbappé ?

Et comme le rapporte Relevo, ce point a d’ailleurs été un sujet de discorde entre le technicien italien et Florentino Pérez. Carlo Ancelotti savait que la présence de Kylian Mbappé allait déséquilibrer l’équipe. L’entraîneur de 65 ans avait même mis le Real Madrid en garde en élevant la voix. Mais Florentino Pérez ne voulait rien entendre, et lui a même imposé de faire jouer les 4 Fantastiques en même temps. Personne ne s’attendait à vraiment à une telle discorde avec l’arrivée de Kylian Mbappé.

Le Real Madrid avait été prévenu

Et visiblement, Carlo Ancelotti avait raison. Les replis défensifs presque inexistants de Kylian Mbappé et Vinicius Jr ont été un problème toute la saison. Jude Bellingham a essayé de les couvrir du mieux qu’il pouvait, dans un rôle très différent de la saison dernière. Rodrygo, lui, se sentait plus comme la cinquième roue du carrosse. Le Real Madrid avait pourtant été prévenu.