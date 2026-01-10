Mbappé - Real Madrid : Le nouveau coup de théâtre ?

Pierrick Levallet

Annoncé blessé pour environ trois semaines, Kylian Mbappé pourrait finalement faire son retour avec le Real Madrid dès ce dimanche en finale de la Supercoupe d’Espagne contre le FC Barcelone. La situation rappellerait d’ailleurs la même que la saison passée pour la finale de la Coupe du Roi, où l’attaquant de 27 ans avait joué après une blessure.

Kylian Mbappé a mal démarré l’année 2026. Le Real Madrid a annoncé la blessure de l’attaquant de 27 ans le 31 décembre dernier. Touché au genou, le capitaine de l’équipe de France devait initialement manquer aux alentours de trois semaines de compétition. Mais finalement, l’ancien du PSG pourrait faire son retour dès ce dimanche.

Mbappé de retour contre le FC Barcelone ? Kylian Mbappé a en effet fait le déplacement en Arabie Saoudite pour prendre part au stage d’entraînement du Real Madrid en vue de la finale de Supercoupe d’Espagne contre le FC Barcelone. Xabi Alonso va devoir trancher, mais tous les scénarios seraient possibles avec le champion du monde 2018 pour le moment.