Mercato - OM : C'est confirmé pour l'Arabie Saoudite ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Du côté de l'OM, Mason Greenwood fait l'objet de plus en plus de critiques. L'attitude de l'Anglais en crispe plus d'un. De quoi impacter la suite de son avenir au sein du club phocéen ? Certains rumeurs commencent à apparaitre, notamment en ce qui concerne un intérêt de l'Arabie Saoudite pour Greenwood. Et voilà que ça tend à se confirmer.

L'été dernier, Mason Greenwood a signé à l'OM dans le cadre d'un transfert de 30M€. Arrivé de Manchester United, l'Anglais a paraphé un contrat jusqu'en 2029. Mais restera-t-il jusqu'à cette date à Marseille ? Faisant de plus en plus l'objet de critiques au sein du club phocéen, Greenwood voit les rumeurs se multiplier à propos de son avenir à l'approche du mercato estival.

Greenwood en Arabie Saoudite ?

Après seulement une saison à l'OM, Mason Greenwood pourrait donc déjà faire ses valises. Pour aller où ? Alors qu'un retour en Angleterre est d'ores et déjà à oublier pour le Britannique, c'est du côté de l'Arabie Saoudite qu'il faudrait regarder pour Greenwood. Al-Hilal, Al-Nassr ou encore Al-Ittihad seraient attentifs à ce dossier.

Un mercato XXL pour Al-Nassr

A Al-Nassr, Mason Greenwood pourrait donc devenir le coéquipier de Cristiano Ronaldo. Selon Ben Jacobs, le Portugais devrait prolonger avec le club saoudien où le mercato s'annonce mouvementé. A en croire le journaliste britannique, recruter un ailier serait ainsi une priorité. Un besoin pallié par l'arrivée de Greenwood ? A suivre...