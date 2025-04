L’OM a trouvé son prochain attaquant, «c’est une star»

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'OM aurait pris l'avion, direction le Brésil. Dimanche dernier, des membres du club marseillais ont été observés dans les tribunes lors de la rencontre entre Cruzeiro et Sao Paulo. Le but de cette visite ? Observer les performances du jeune attaquant Ryan Francisco. Un journaliste brésilien a présenté le profil de cette pépite âgée de 18 ans.

L’OM et le PSG visent le même joueur. Selon les informations d’ESPN, les deux équipes ont envoyé des émissaires au Brésil pour observer de près les performances de Ryan Francisco, jeune attaquant de Sao Paulo. Âgé de 18 ans, le joueur n’est qu’au début de sa carrière, mais ses débuts remarqués, notamment en U20, ont attiré l’attention. Journaliste brésilien, Eduardo Deconto s’est confié sur son profil au cours d’un entretien accordé à Top Mercato.

Un crack brésilien en Ligue 1 ?

« Ryan Francisco est la star des équipes de jeunes de São Paulo. Il a été le meilleur buteur de l'équipe des moins de 17 ans en 2023, avec 42 buts en 32 matchs. Cette année-là, il a même fait mieux qu'Endrick au Campeonato Paulista (championnat de São Paulo, ndlr) dans cette catégorie. Ryan Francisco a terminé le championnat d'État avec 28 buts en 20 matchs, soit une moyenne de 1,4 but par match. L'attaquant du Real Madrid et de l'équipe nationale brésilienne a marqué en moyenne 1,3 but par match lorsqu'il a participé à la compétition en 2022 » a confié Deconto.

La porte est ouverte

L’épanouissement personnel de Francisco pourrait passer par un départ à la fin de la saison, ce qui pourrait profiter au PSG, à l’OM, mais aussi à Montpellier. « Avec Calleri et André Silva devant lui dans la hiérarchie de l'effectif, le jeune homme n'a participé qu'à six matchs, pour un total de 113 minutes sur le terrain cette saison. Le manque d'opportunités rend le jeune et son clan malheureux et les pousse à envisager de quitter São Paulo pour jouer davantage » a déclaré le journaliste de Trivela.