Le Real Madrid annonce un «joueur extraordinaire» avec Mbappé !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG de Nasser Al-Khelaïfi, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement au Real Madrid. A la Maison-Blanche, la star de 26 ans évolue avec un certain Vinicius Jr. Interrogé sur la vedette brésilienne de 24 ans ce dimanche, Carlo Ancelotti s'est totalement enflammé.

Après sept saisons de bons et loyaux services au PSG, Kylian Mbappé a pris le large. En fin de contrat le 30 juin 2024 avec l'écurie rouge et bleu, le capitaine de l'équipe de France a rejoint le Real Madrid librement et gratuitement.

Real Madrid : Ancelotti déclare sa flamme à Vinicius Jr

Depuis son arrivée au Real Madrid, Kylian Mbappé cohabite avec Vinicius Jr, qui défend les couleurs merengue depuis l'été 2018. Et à en croire Carlo Ancelotti, interrogé en conférence de presse ce dimanche, le Brésilien est un « joueur extraordinaire ».

«Il a été un joueur clé, comme toujours»

« Vinicius Jr est un joueur extraordinaire. Il a une très bonne attitude. Il a essayé, beaucoup essayé en première mi-temps. En seconde période, les latéraux de l'Athletic Bilbao étaient très, très fatigués. Il a marqué le but refusé, en adressant un excellent ballon à (Jude) Bellingham. Sur le plan offensif, il a été un joueur clé, comme toujours », a encensé Carlo Ancelotti, le coach du Real Madrid, après la victoire contre l'Athletic (1-0) au Santiago Bernabeu.